В АТОР считают, что при открытии Турции цены на российских курортах снизятся на 10 процентов

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18 июня 2021, 21:11 Источник: URA.RU

фото: pixabay.com

После открытия полномасштабного авиасообщения с Турцией цены на российских курортах снизятся примерно на десять процентов. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 18 июня, объявила о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией с 22 июня.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский считает, что коррекция цен может произойти при условии, если Россия восстановит авиасообщение с Турцией в полномасштабном объеме, - сообщает URA.RU.

В Росстуризме ранее сообщили, что Черноморские курорты РФ перегружены. Илья Уманский полагает, что если из России в Турцию будут вылетать только семь рейсов в день, то это не поможет российским черноморским курортам справиться с высокой загруженностью, и ждать снижения цен не стоит.

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