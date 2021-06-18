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В АТОР считают, что при открытии Турции цены на российских курортах снизятся на 10 процентов

, 21:11 Источник: URA.RU

В АТОР считают, что при открытии Турции цены на российских курортах снизятся на 10 процентов
фото: pixabay.com

После открытия полномасштабного авиасообщения с Турцией цены на российских курортах снизятся примерно на десять процентов. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в пятницу, 18 июня, объявила о восстановлении авиасообщения между Россией и Турцией с 22 июня.

Руководитель комитета по внутреннему туризму Ассоциации туроператоров России (АТОР) Илья Уманский считает, что коррекция цен может произойти при условии, если Россия восстановит авиасообщение с Турцией в полномасштабном объеме, - сообщает URA.RU.

В Росстуризме ранее сообщили, что Черноморские курорты РФ перегружены. Илья Уманский полагает, что если из России в Турцию будут вылетать только семь рейсов в день, то это не поможет российским черноморским курортам справиться с высокой загруженностью, и ждать снижения цен не стоит.

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Кремль переадресовал вопрос о сроках открытия авиасообщения с Турцией в оперштаб

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков сообщил в рамках беседы с журналистами, что решение о сроках возобновления авиасообщения с Турцией принимают в оперштабе правительства. Песков уточнил, что данный вопрос "не для Кремля". Ранее осведомленные источники сообщили, что оперштаб по борьбе с коронавирусом нового типа сейчас изучает возможность открытия авиасообщения с Турцией с 1 июля.

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