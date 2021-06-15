Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила о перегруженности Черноморского побережья РФ

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15 июня 2021, 12:15 Источник: Известия

фото: pixabay.com

В России побережье Черного моря в этом сезоне загружено по максимуму. Руководитель Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова объяснила это наплывом отдыхающих и нехваткой современных гостиниц на всем Черноморском побережье.

По словам Догузовой, в настоящее время "на всём юге дефицит качественных, современных отелей, поэтому в условиях ограничения международного авиасообщения спрос кратно превысил предложение". "А это ожидаемо приводит к перегреву рынка и динамическому росту цен", - пояснила глава Ростуризма.

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