Южноуральцы пробегут ультрамарафон «Таганай-Тургояк»

Всего участникам предстоит преодолеть дистанцию в 63 километра
Что может быть прекраснее для любителей бега, чем крутой марафон? Только марафон по красивейшим местам Южного Урала!
Супердистанцию в 63 километра предстоит преодолеть самым смелым участникам уже завтра, 13 июня. Ультрамарафонцы посетят Верхнюю тропу, гору Круглица, Киалимский кордон, пробегут мимо реки Сухокаменка.
Сбор назначен на поляне за визит-центром Центральной усадьбы нацпарка «Таганай». Стартуют участники в 7 утра.
Кстати, с 9 по 11 июля на Тургояке состоится еще одно спортивное мероприятие – заплыв X-waters Ural. Это международная плавательная серия на открытой воде. Пловцы будут выбирать дистанцию для состязания: 1 км, 5 км, 10 км, 21 км. Будут и командные эстафеты.
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