Южноуральцы пробегут ультрамарафон «Таганай-Тургояк»

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12 июня 2021, 19:47 Анна Семенова

Бегунам предстоит увидеть красивейшие места. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Всего участникам предстоит преодолеть дистанцию в 63 километра

Что может быть прекраснее для любителей бега, чем крутой марафон? Только марафон по красивейшим местам Южного Урала!

Супердистанцию в 63 километра предстоит преодолеть самым смелым участникам уже завтра, 13 июня. Ультрамарафонцы посетят Верхнюю тропу, гору Круглица, Киалимский кордон, пробегут мимо реки Сухокаменка.

Сбор назначен на поляне за визит-центром Центральной усадьбы нацпарка «Таганай». Стартуют участники в 7 утра.

Кстати, с 9 по 11 июля на Тургояке состоится еще одно спортивное мероприятие – заплыв X-waters Ural. Это международная плавательная серия на открытой воде. Пловцы будут выбирать дистанцию для состязания: 1 км, 5 км, 10 км, 21 км. Будут и командные эстафеты.

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