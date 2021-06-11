Первые туристы совершили путешествие по брендовому маршруту Южного Урала

Аргументы Недели → Туризм

11 июня 2021, 13:07 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото — АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области»

В их числе — туроператоры разных регионов и журналисты.

Как сообщал ранее сайт «Аргументы Недели», делегация Челябинской области в апреле успешно представила в Ростуризме первый региональный брендовый маршрут «Челябинск: к нам прилетают даже метеориты!».

Теперь достопримечательности Южного Урала, включенные в программу культурно-познавательного маршрута, увидели первые туристы: туроператоры из Москвы, Санкт-Петербурга, Тульской, Тюменской областей и Пермского края, а также журналисты тематических изданий. Посетив за 4 дня Миасс, Златоуст, Сатку и Челябинск, они познакомились с природой, историей культурой, ремеслами и промышленностью горнозаводской части Челябинской области. Федеральные туроператоры по достоинству оценили маршрут и выразили готовность запустить его в продажу и рекомендовать клиентам.

Добавим, что Агентство международного сотрудничества Челябинской области продолжает продвигать первый брендовый маршрут: разрабатывается сайт, готовится презентационный ролик. Подробная информация о туре опубликована на официальном туристическом сайте Южного Урала chel.travel.

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