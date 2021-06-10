Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой рассказал о ходе переговоров по поводу восстановления авиасообщения с Россией

Переговоры между властями Турции и Российской Федерации по поводу полного возобновления авиасообщения проходят позитивно. Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой рассказал, что представители России запросили программу визита в страну и ждут даты, чтобы изучить ситуацию на месте.
Также российские эксперты направили Турции список вопросов, среди которых присутствуют вопросы о противоэпидемических мерах.По словам Эрсоя, на них был дал ответ.
Министр полагает, что после визита в Турцию и изучения обстановки делегация россиян предоставит результаты руководству России, и далее последует обсуждение возможности восстановления авиасообщения.
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