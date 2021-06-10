Спасатели напомнили южноуральцам, как сделать поход безопасным

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10 июня 2021, 10:33 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

С собой нужно взять полностью заряженный телефон.

В 2021 году в поисково-спасательную службу Челябинской области поступило 49 вызовов от туристов, находящихся в горно-таежной части региона. Последние годы наблюдается увеличение числа подобных обращений, это связано с ростом популярности внутреннего туризма, пояснил в ходе онлайн пресс-конференции, которую провел пресс-центр «Гранада Пресс», начальник мобильного отряда ПСС, спасатель 1 класса Иван Швец.

Чтобы отдых на природе подарил только положительные эмоции, путешественникам нужно обязательно соблюдать меры безопасности. Главное, взять с собой полностью заряженный мобильный телефон и в экстренной ситуации набрать номер 112. Также нужно брать с собой достаточное количество воды и еды, одеться по погоде.

Как правило, туристы попадают в опасные ситуации из-за резкой смены погоды, а также недостаточной экипировки. Для оперативного реагирования в сезонные пики поисково-спасательная служба выставляет дежурные группы на особо популярных среди туристов маршрутах и сотрудничает с егерской службой и сотрудниками национальных парков.

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