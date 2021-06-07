Ростуризм и Росавиация предупредили россиян о рисках поездок в «закрытые» страны

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7 июня 2021, 21:56 Источник: РИА Новости

фото: pixabay.com

Ростуризм и Росавиация призывают российских туристов иметь ввиду риски путешествий в страны, регулярное авиасообщение с которыми пока Россией не возобновлено. В ведомствах предупреждают, что турист может не получить услугу, которую оплатил, а бизнес - получить убытки.

В сообщении говорится, что список стран, с которыми возобновлено регулярное авиасообщение, определяется оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

Подчеркивается, что с Кипром и Тунисом регулярное авиасообщение не возобновлено. По данным направлениям осуществляются только грузопассажирские рейсы.

Понятно, туристы хотят отдохнуть, а бизнес – работать. Но всем важно учитывать все сопутствующие риски. Ростуризм и Росавиация рекомендуют туристам тщательно выбирать направления для путешествий с их учетом.

Росавиация 3 июня рекомендовала пассажирам воздержаться от полетов за рубеж грузопассажирскими рейсами.

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