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АТОР предупреждает, что документы россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу будут проверять тщательнее

, 16:45

АТОР предупреждает, что документы россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу будут проверять тщательнее
Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять тщательнее. Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS).

VIS – это единая база данных, к которой за информацией о заявителях на шенгенскую визу обращаются пограничные службы, консульства и миграционные ведомства стран Евросоюза.

Что изменится при оформлении шенгена для россиян, сообщает АТОР. В VIS будет включаться не только информация о краткосрочных визах (как это есть сейчас), но и о долгосрочных визах и ВНЖ, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне. Поэтому анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции.

При подаче заявления на визу потребуется цифровая фотография (в том числе для детей в возрасте до 6 лет). Бумажная фотография станет дополнением к заявке.

Дактилоскопию будут сдавать дети с 6 лет, т.е. возрастной ценз для детей, которым необходимо сдавать отпечатки пальцев, будет снижен с 12 до 6 лет.

Определен и максимальный возрастной ценз для дактилоскопии: это 75 лет. Качество отпечатков пальцев градан более старшего возраста ухудшается, поэтому в дактилоскопии пожилых людей нет необходимости.
Заявленные изменения, скорее всего, вступят в силу в 2022 году.

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