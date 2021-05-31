АТОР предупреждает, что документы россиян при подаче заявлений на шенгенскую визу будут проверять тщательнее

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31 мая 2021, 16:45

Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Документы при подаче заявлений на краткосрочную шенгенскую визу будут проверять тщательнее. Европейский совет утвердил постановление о внесении изменений в Визовую информационную систему (VIS).

VIS – это единая база данных, к которой за информацией о заявителях на шенгенскую визу обращаются пограничные службы, консульства и миграционные ведомства стран Евросоюза.

Что изменится при оформлении шенгена для россиян, сообщает АТОР. В VIS будет включаться не только информация о краткосрочных визах (как это есть сейчас), но и о долгосрочных визах и ВНЖ, поскольку эти документы разрешают свободное передвижение по Шенгенской зоне. Поэтому анкетные данные заявителей на такие визы и ВНЖ будут проверять через соответствующие базы данных безопасности и миграции.

При подаче заявления на визу потребуется цифровая фотография (в том числе для детей в возрасте до 6 лет). Бумажная фотография станет дополнением к заявке.

Дактилоскопию будут сдавать дети с 6 лет, т.е. возрастной ценз для детей, которым необходимо сдавать отпечатки пальцев, будет снижен с 12 до 6 лет.

Определен и максимальный возрастной ценз для дактилоскопии: это 75 лет. Качество отпечатков пальцев градан более старшего возраста ухудшается, поэтому в дактилоскопии пожилых людей нет необходимости.

Заявленные изменения, скорее всего, вступят в силу в 2022 году.

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