Нацпарк «Таганай» приглашает южноуральцев на свое 30-летие

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30 мая 2021, 16:16 Анна Семенова

Таганай ждет гостей на свой день рождения. Фото Людмилы Ковалевой, Южноуральская панорама

Гостей ждет экофестиваль с интересной программой

Любимому месту отдыха южноуральских туристов исполняется 30 лет. Нацпарк «Таганай» приглашает всех желающих на праздник в честь юбилея. Впервые здесь будет организован экофестиваль с интересной программой для всей семьи.

5 июня с 11:00 до 15:00 гостей ждут на основной сцене в Центральной усадьбе парка. Подготовлена музыкально-развлекательная программа с конкурсами и подарками.

Местные умельцы проведут мастер-классы. Сотрудники нацпарка проведут экологические игры и прочитают увлекательные лекции. Также пройдет увлекательное состязание «Мама, папа, я – экосемья». В рамках «Зеленого Марафона» можно будет пробежать марафон, протяженностью 4,2 км (для этого нужно заранее зарегистрироваться)

Детишек ждут художники аквагрима. А любители музыки смогут насладиться песнями фолк-квартета «Ухари».

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