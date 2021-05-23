В Челябинской области туристов пустят в уникальную пещеру
23 мая 2021, 16:33 Анна Семенова
Игнатьевская пещера с древними наскальными рисунками была закрыта для посещений три года
Раньше здесь шел непрерывный поток туристов, каждый из которых хотел потрогать, сфотографировать со вспышкой уникальные наскальные рисунки. Очень скоро стало понятно: пещеру нужно спасать! Историческое богатство эпохи палеолита разрушалось на глазах, микроклимат пещеры был нарушен. И в 2018 году было принято решение закрыть это место для посещений.
Теперь ограничение начнут постепенно снимать. С 1 июля в Игнатьевскую пещеру можно будет попасть в составе небольшой организованной группы, которую будет сопровождать гид от минэкологии.
Специалисты тем временем будут оценивать антропогенную нагрузку и разрабатывать план восстановления пещеры. Когда реконструкция состоится, уникальное место разрешат посещать всем желающим.
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