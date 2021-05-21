Десятки российских туристов застряли в Марокко из-за отмены рейса Royal Air Maroc в Москву

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21 мая 2021, 20:54 Источник: Интерфакс

фото: pixabay.com

Десятки российских туристов застряли в Марокко из-за отмены в пятницу, 21 мая, рейса авиакомпании Royal Air Maroc из Касабланки в Москву.

Пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина сообщила, что накануне даты вылета, 20 мая, представители Royal Air Maroc предупредили россиян об отмене рейса "по указаниям российских властей", - передает "Интерфакс".

Пр словам Тюриной, обычно эта марокканская авиакомпания в случае отмены рейса предлагает пассажирам размещение и трёхразовое питание, но вчера перевозчик это делать отказался, пояснив, что рейс аннулировали по инициативе России.

Представитель РТС также добавила, что в Royal Air Maroc до последнего надеялись на разрешение рейсов по принципу взаимности, поскольку власти Марокко разрешили выполнять полеты российской авиакомпании S7.

Ситуация осложняется тем, что из Марокко нет никаких транзитных рейсов по приемлемой для российских туристов цене. По словам туристов, билетов на рейсы авиакомпании S7 почти нет, оставались только два места в бизнес-класс от 140 тысяч рублей за пассажира. Транзитные рейсы Emirates и Qatar Airways путешественники назвали слишком дорогими.

Источник "Интерфакса" в авиационной отрасли напомнил, что на майские праздники уже приходилось организовывать вывозные рейсы из Марокко для российских туристов.

Некоторые россияне улетали отдыхать грузопассажирскими рейсами, в том числе в Марокко. Тюрина призвала российских туристов не пользоваться грузопассажирскими рейсами для путешествий, пока страны не возобновили регулярное авиасообщение.

Граница Марокко открыта для граждан РФ с сентября 2020 года

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