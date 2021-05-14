Жители Челябинской области могут бесплатно выучиться на экскурсовода

Аргументы Недели → Туризм

14 мая 2021, 08:08 Анна Семенова

У челябинцев есть возможность провести лето интересно и с пользой. Фото: Людмила Ковалева, Южноуральская панорама

И получить работу в национальном парке «Таганай»

Только представьте: каждый день можно прогуливаться в экологически чистом месте, дышать ароматами цветов и трав, быть среди гор и еще получать за это деньги! Чем не работа мечты?

А получить ее могут даже те, кто никогда ничем подобным не занимался. Национальный парк «Таганай» открыл набор в Школу экскурсовода. Обучиться можно абсолютно бесплатно. Слушатели получат информацию о заповедниках страны, маршрутах национального парка, узнают, как правильно проводить короткую экскурсию или длительный поход. Обязательный пункт – изучение техники безопасности.

Выпускным экзаменом станет экскурсия, которую нужно будет провести для сотрудников нацпарка.

Лучшим студентам в высокий сезон предложат работу: сопровождать туристов в горы и рассказывать о местной флоре и фауне.

Отправить заявку на обучение можно до 23 мая на эл.почту: ecopros@taganay.org.

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