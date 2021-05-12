Предприятиям Южного Урала помогут улучшить туристические маршруты

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12 мая 2021, 06:44 Татьяна Михайлова Источник: Правительство Челябинской области

Фото В. Шишкоедова (архив «Южноуральской панорамы»)

В регионе проходит экспертиза производственных туров.

Специалисты Агентства стратегических инициатив во главе с руководителем по развитию промышленного туризма Ольгой Шандуренко в течение этой недели посетят 5 предприятий Челябинской области. Это пилотные компании, выразившие желание включиться в проект. Ранее они получили специальные рекомендации о том, как как правильно создать и запустить производственный тур. Теперь федеральные эксперты оценят внедрение рекомендаций и посоветуют, как еще можно улучшить предложения для туристов. Завершением станет круглый стол с участием заместителя губернатора Челябинской области Егора Ковальчука, представителей профильных органов власти и предприятий.

Егор Ковальчук подчеркнул, что визит представителей Агентства — это первый шаг к методическому развитию промышленного туризма на Южном Урале. Открытость промышленного объекта для туристов дает заметный имиджевый эффект, однако для разработки экскурсий нужны определенные знания и компетенции. В этом предприятиям могут помочь органы власти.

«Регион готов помогать методически, совместно с туроператорами разработать маршруты для включения предприятий в экскурсионные программы. Осенью мы также запланировали провести форум по промышленному туризму», — добавил заместитель главы Челябинской области.

Напомним, что в конце 2020 года правительство региона и Агентство стратегических инициатив подписали соглашение о сотрудничестве в рамках создания и экспертизы производственных туров.

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