Нацпарки Южного Урала вошли в новый туристический маршрут

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5 марта 2021, 12:10 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой ("Южноуральская панорама")

«Зюраткуль», «Таганай» и «Зигальга» включены в межрегиональную программу развития экотуристического кластера «Великий Уральский путь». Он этом было объявлено на пресс-конференции, которую провел пресс-центр «Гранада Пресс».

Сегодня руководители 15 федеральных особо охраняемых природных территорий собрались в Златоусте, чтобы продолжить работу над концепцией будущего комплексного туристического продукта. Маршрут включает в себя 15 национальных парков и заповедников, расположенных от границы с Казахстаном до Северного Ледовитого океана.

«Реализация проекта «Великий Уральский Путь» позволит наиболее полно и эффективно использовать ресурсный потенциал каждой ООПТ, масштабировать его на соседние регионы и создать готовый, апробированный проект для реализации в любом регионе России и, конечно же, увеличить поток качественных туристов на ООПТ Урала к 2025 году в 2,5 раза», — прокомментировала Рафиля Бакирова, председатель правления Ассоциации директоров государственных природных заповедников и национальных парков «Заповедная Россия», директор федерального государственного бюджетного учреждения «Объединенная дирекция государственных природных заповедников «Оренбургский» и «Шайтан-Тау».