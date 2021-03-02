Турецкие курорты теснят российские и европейские

В 2020 году, несмотря на пандемию, Турция смогла сохранить хорошие показатели в туристическом секторе. Это позволило государству конкурировать со многими европейскими странами и даже лидерами туризма. В этом году Турция намерена отменить прохождение обязательного тестирования на коронавирус уже с мая.
Турки обязали Российские авиакомпании проверять у пассажиров наличие отрицательного теста на ковид. Он должен быть сделан за три дня до вылета рейса.
Российский сектор гостеприимства за прошлый год потерял более 1,3 триллиона рублей. Количество туристических компаний заметно сократилось. Без работы осталось порядка 50 тысяч людей, работавших ранее в туристической отрасли. Особых перспектив для улучшения ситуации пока нет. В Ассоциации туроператоров России считают, что стоимость услуг в 2021 году может вырасти как минимум на 10%. Российским курортам придётся перестраивать систему работы, чтобы привлечь отдыхающих к себе. Турецкие операторы, в отличие от российского сектора, могут предложить более широкое разнообразие отелей и гостиниц в разной ценовой категории.
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