Российские туристы скупают билеты в Сочи в преддверии 8 марта

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16 февраля 2021, 14:42

В преддверии Международного женского дня российские туристы начали скупать билеты в Сочи.



Подобная ситуация наблюдалась перед 14 февраля, однако тогда курорт заняли второе место в общем рейтинге после Москвы. Перед 8 марта ситуация изменилась и Сочи вышел в лидеры, — пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследование сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip.



Всего в сторону Сочи куплено 17% билетов туда и обратно, что превышает результаты 2020 года более, чем в 1,5 раза. Средняя стоимость перелёта на одного человека – почти одиннадцать тысяч рублей. В целом опрос показал, что россияне стали больше интересоваться южными направлениями. Такие города, как Симферополь и Минеральные Воды обрели большую популярность. В их числе оказался и Краснодар.



Также в тройку лидеров традиционно вошли Москва (второе место) и Санкт-Петербург (третье место). Почти 15% туристов отправятся весной в столицу. Девять процентов россиян выбрали для праздничного путешествия культурный центр России.