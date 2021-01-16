Россияне поделились, по какому принципу выбирают направление для отдыха в России

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16 января 2021, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Большинство россиян считают городом в стране с максимальным разнообразием развлечений Москву. Таких - 46%. 26% считают, что за развлекательным отдыхом нужно ехать в Сочи, а 16% — в Санкт-Петербург.

Сервис планирования путешествий OneTwoTrip опросил своих клиентов и узнал, в какие города, на какие курорты они предпочитают ездить в зависимости от вида отдыха, - передает RT.

Для культурного отдыха большинство путешественников (68%) предпочитают Санкт-Петербург. На втором месте — Москва (8%), третье занимает Сочи (5,5%). Поехали бы россияне знакомиться с достопримечательностями и объектами культуры в Казань и Калининград (3% и 2,6% соответственно).

Для пляжного отдыха в России 49% россиян выбрали бы Сочи. 7,6% респондентов отправились бы на море в Анапу, 6,6% — в Геленджик, а 6,2% ответили, что с удовольствием насладиться морем можно только за границей.

В опросе приняли участие три тысячи любителей путешествий.