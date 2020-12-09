На территории Сочинского нацпарка запустят новые туристические маршруты

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9 декабря 2020, 16:44 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

В Сочинском национальном парке могут появиться новые туристические маршруты. Рассматриваются такие варианты, как джиппинг, рафтинг и другие.



Автомобили повышенной проходимости могут доставить туристов к труднодоступным селениям и объектам национального парка. А горные реки, которые проходят по его территории отлично подойдут для сплава на плотах — рафтах. На сегодняшний день эти направления очень популярны у отдыхающих и могут привлечь на территории сочинского нацпарка новых туристов.



Также планируется создать пешеходную тропу, которая пройдёт от Туапсе до границы с Абхазией. Это не первый подобный проект, ранее власти обсуждали возможность создания на территории региона "Большой кубанской тропы". Туристический маршрут пройдёт от от Темрюкского района до Сочи и предполагает наличие большого количества объектов инфраструктуры на пути туристов.



Подобные тропы, как отмечают эксперты, имеются и в мировой практике, и в Краснодарском крае в частности. Это довольно популярные у любителей активного отдыха тропы здоровья в таких курортных городах, как Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ.



Сочинский нацпарк — это бренд и один из символов Сочи и Кубани. Его уникальная природа имеет огромное значение и все новые маршруты будут созданы с учетом самых строгих требований природоохранного законодательства. Власти края отметили, что сделать природные богатства парка максимально доступными каждому жителю страны, использовать его туристические и рекреационный потенциал — очень важно. В краевом министерстве туризма считают, что новые маршруты могут быть интересны и зарубежным гостям и помогут заново открыть уникальную природу Юга России.