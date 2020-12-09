В Красной Поляне начал работу первый в стране центр функциональной медицины

Аргументы Недели → Туризм 13+

9 декабря 2020, 16:29 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

В Красной поляне открылся новый центр функциональной медицины. Он будет принимать желающих оздоровиться в течение всего года.



Центр оснащён самым современным диагностическим оборудованием и использует передовые научные разработки. Туристы могут забронировать четыре разные программы оздоровления. Чистый горный воздух и уникальный климат станут для гостей приятным дополнением к прохождению диагностики и лечебно-оздоровительного курса по программе, которую рекомендовали враче на основе результатов исследования.



Курс включает в себя специальный сбалансированный рацион, различные способы активного отдыха — от скандинавской ходьбы до тренировок в бассейне. Гости смогут побывать на массажных сеансах, посетить термальные зоны спа-центров, физиотерапевтические процедуры и другие лечебно-оздоровительные мероприятия.



Всего в крае работает около двухсот санаториев и пансионатов с лечением. Все они имеют современную медицинскую базу и готовы круглый год предлагать посетителям услуги оздоровления. Не так давно в Ростуризме порекомендовали отдых в крае для профилактики коронавируса, а некоторые здравницы региона уже начали работать по программам реабилитации перенёсших COVID-19 пациентов.



Специалисты отметили, что отдых на Кубани не только способствует профилактике нового заболевания, но и укрепляет иммунитет в целом. Эксперты отметили пользу отдыха на термальных источниках края и назвали его "климатическим закаливанием".