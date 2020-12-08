По знаменитому стадиону

Аргументы Недели → Туризм

8 декабря 2020, 16:07 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

В Сочи на арене, принимавшей Олимпийские игры, будут проводиться экскурсии для туристов. На стадионе проводили закрытие и открытие Олимпиады, а также игры Чемпионата мира по футболу.



Гости смогут узнать историю уникального объекта, интересные факты о его устройстве и работе. Экскурсия затронет раздевалки спортсменов, микс-зону, кромку поля и выставочную зону истории стадиона.



В краевом министерстве курортов, туризма и олимпийского наследия уточнили, что "Фишт" построили в 2013 году в ходе подготовки к проведению XXII зимних Олимпийских игр в Сочи. Стадион может принять 45 тысяч зрителей и является многофункциональной ареной. На сегодняшний день на стадионе проводит домашние матчи ФК "Сочи". Стадион также принимает соревнования в рамках социальных проектов.



Олимпийский пар в Имеретинской низменности каждый год принимает сотни тысяч туристов. Здесь проводятся десятки событий: российский этап Гран-при Formula 1, Российский инвестиционный форум и многие другие. В декабре арена примет игры РПЛ и матчи Российской сборной по регби.



Посетители могут сфотографироваться на каждой локации и задать интересующие вопросы экскурсоводам. Забронировать экскурсию можно на сайте стадиона, а подробнее узнать о туризме в Краснодарском края на сайте краевого министерства туризма.



На данный момент в регионе работают около шестисот объектов турпоказа и доступно около трёхсот экскурсионных и туристических маршрутов.