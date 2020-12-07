В Краснодарском крае появится

Аргументы Недели → Туризм

7 декабря 2020, 11:45 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Краснодарском крае планируют создать туристический маршрут с говорящим названием "Большая кубанская тропа". Он будет пролегать от Темрюкского района до Сочи.



Маршрут пройдёт по южным границам Адыгеи и Кубани. На всей его протяжённости планируется установить однотипные информационные стенды, указатели, скамейки, перила, лестницы, а также изготовить смотровые площадки, — сообщает пресс-служба краевого министерства туризма.



Реализацией проекта занимается кубанское отделение Русского географического общества. Эксперты от разных муниципалитетов будут назначать оборудование участков тропы, которые будут проходить в пределах границ их территорий. Это могут быть эко-тропы, терренкуры, а также учебные тропы и спецэкологические тропы для людей с ограниченными возможностями.



Эксперты краевого отделения Русского географического общества приняли во внимание как мировой опыт, так и уже существующие на территории региона туристические маршруты. В основном это тропы здоровья в таких курортных городах, как Сочи, Анапа, Геленджик, Горячий Ключ.



В организации считают, что "Большая кубанская тропа" станет новым импульсом в развитии туристских пешеходных маршрутов на территории края.



Ранее РГО уже создавало подобные крупные проекты, вроде "Золотого кольца Боспорского царства". Проект оказался значимым и востребованным, он позволил по-новому взглянуть на объекты историко-культурного наследия и турпоказа, связанные с античностью. Подробнее о туризме в Краснодарском крае можно узнать на сайте регионального министерства курортов.