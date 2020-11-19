14 компаний реализуют на Кубани гранты по развитию туризма

Аргументы Недели → Туризм 13+

19 ноября 2020, 14:46 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

Подведены итоги конкурса на получение грантов в области развития туризма. Более тридцати миллионов рублей направят на поддержку инициатив по реализации турпроектов на территории Кубани.



Вице-губернатор Александр Руппель уточнил, победителями стали десять кубанских компаний и четыре из других регионов, однако все они реализуют свои проекты на территории края.



Заместитель губернатора подчеркнул, что для того, чтобы соответствовать современным требованиям туристов, краю необходимо развивать новые сегменты рынка и улучшать уже существующие. В числе таких направлений Александр Руппель выделил создание инфраструктуры активного отдыха, развитие объектов турпоказа и создание маршрутов экскурсий.



Полученные средства победители реализуют для создания мобильных приложений-путеводителей, создание глэмпинга, развитие винных и гастрономических туров и многое другое. Один из проектов, к примеру, предполагает развитие сети экологических троп на Красной Поляне.



В краевом министерстве туризма сообщили, что деньги компаниям направят до конца года. Средства должны быть освоены в течение полугода. Одним из условий является собственное финансирование проекта -- не менее тридцати процентов от объема запрашиваемого гранта.



Такой конкурс проводился Ростуризмом впервые. Было подано свыше четырёх тысяч заявок, а на выдачу грантов из федерального бюджета в общей сумме выделено было более миллиарда рублей.