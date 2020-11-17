Инфраструктуру кубанских курортов модернизируют

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17 ноября 2020, 12:57 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

пресс-служба краевого министерства туризма

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поделился информацией о запуске нового нацпроекта по поддержке курортной отрасли.



По словам главы региона, программа имеет огромное значение для Кубани, как для главного турцентра страны. Кондратьев сообщил, что нацпроект будет направлен в том числе и на модернизацию инфраструктуры курортов. Он отметил, что этот вопрос с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным обсуждался ещё в сентябре.



"На сегодняшний день коммуникации, которые построили ещё в семидесятых, изношены местами до восьмидесяти процентов. Отсюда и перебои с водо- и энергоснабжением на наших курортах. Без решения этих проблем обеспечение для отдыхающих хорошего сервиса и комфорта невозможно. К решению этих проблем мы и стремимся. Своими силами регионам такую проблему не решить и тут нацпроект и окажет большую поддержку", — заявил губернатор.



В этом году из-за пандемии налоги от курортов в бюджет края упал более, чем на треть и это объяснимо, — сообщают в пресс-службе краевого министерства туризма. Из-за ограничений сезон запустили на два месяца позже и число отдыхающих также упало на треть по сравнению с прошлым годом.



Для компенсации таких потерь введены беспроцентные меры поддержки, такие, как отсрочки и даже отмена некоторых платежей в бюджет, субсидии и льготы, снижение налоговых ставок.



Глава региона акцентировал внимание на субсидии на ремонт для краевых детских здравниц. Общая сумма составила двести миллионов рублей. В ближайшее время начнут отбирать организации на получение такой меры поддержки.



"Вообще детский отдых — отдельная важная цель. Мы планируем инициацию на федеральном уровне разработку схемы круглогодичной загрузки здравниц", — подытожил Кондратьев.



По вопросам получения льгот представители детских здравниц могут обращаться на горячую линию краевого минтуризма: 8-800-200-60-90 уже с семнадцатого ноября.