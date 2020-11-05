Идеи для осеннего отдыха на Кубани

Аргументы Недели → Туризм

5 ноября 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Краснодарский край — один из лидеров внутреннего туризма в России. Ежегодно регион принимает миллионы отдыхающих, но хорошо провести время на кубанской земле можно не только летом.



Не всем по нраву жара и переполненные пляжи, а значит осень — самое время для того, чтобы провести отпуск с пользой и без лишнего шума, ведь Краснодарский край никогда не славился дождями и холодами в этот сезон, зато основная масса туристов уже разъехалась.



На ум в первую очередь приходят горы. Ещё не покрытые снегом, но уже утопающие в золоте вершины станут отличным способом отдохнуть от городской суеты и насладиться свежим воздухом. На выбор как довольно популярная Красная Поляна, так и менее известные городки вроде Горячего Ключа с санаториями и минеральными источниками.



Если есть желание более углублённо заняться своим здоровьем — двери более, чем сотни санаториев и здравниц Кубани всегда открыты для желающих очистить организм. Заведения предлагают свыше пятисот уникальных программ оздоровления и, кроме того, путёвки осенью на порядок дешевле, чем в летний сезон.



Для любителей альтернативного пути регион может предложить и экстремальные развлечения. Виндсёрфинг, полёты на парапланах, прыжки с парашютом — почти в каждом курортном городе Кубани есть свой уникальный вид отдыха, который пользуется высоким спросом даже осенью.



Кроме того, в сентябре-октябре, а порой и в ноябре температура морской воды ещё позволяет искупаться, а пустые пляжи придают особый шарм такому, на первый взгляд, обычному виду отдыха. Если же турист не хочет лезть в воду, но морские красоты посмотреть желает — для отдыхающих всегда доступны прогулки на теплоходах по живописным бухтам. Можно даже арендовать свою яхту или выйти на морские просторы под парусом.



И, конечно, курорты Краснодарского края всегда готовы предложить вам гастрономические изыски. В ноябре, к примеру, идёт лов хамсы — она же анчоусы. В жареном виде под маринадом это большой деликатес. В таких небольших, но известных посёлках, как Абрау-Дюрсо вы можете продегустировать лучшие вина Кубани. Вообще виноделие в регионе развито прекрасно и находится на высоком уровне, так что от Тамани до Сочи вы можете найти прекрасные образцы изысканного напитка.



Так или иначе, отдых на Кубани круглогодичен и куда бы и когда бы вы ни приехали - вам везде и всегда будут рады.