Едем в Крым: золотая середина планеты Земля

Аргументы Недели → Туризм 13+

5 ноября 2020, 13:00 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

На полуострове есть много мест, которые словно магнит притягивают людей разных возрастов и интересов. Но одно из них, обладающее сразу несколькими уникальными свойствами, хочется выделить особенно. Прямо через него проходит 45-я параллель – золотая середина нашей планеты. Оно расположено в живописнейшей местности, к которой прилегают знаменитые поселки Коктебель и Орджоникидзе, горно-вулканический массив Карадаг. Конечно же, речь идет о горе Клементьева, которую еще называют хребтом Узун-Сырт, отдавая дань историческому тюркскому наименованию объекта.

Сорок пятая параллель считается «золотой», так как находится ровно посередине между северным полюсом Земли и экватором. Уж не знаю, в этом ли причина магии, которой обладает эта местность, но сюда ежегодно слетаются тысячи людей. Какие цели они преследуют? Совершенно разные. Кто-то хочет поймать воздушную волну на всевозможных летательных приспособлениях. Кто-то, находясь в поиске острых ощущений, направляется прямиком на местный аэродром, чтобы совершить прыжок с парашютом над красивейшими ландшафтами. А кто-то – просто насладиться необычной атмосферой этого места, полюбоваться завораживающими видами и наполниться энергией горы.

Говоря об авиационном спорте, практически любой крымчанин сразу вспомнит о горе Клементьева. С начала прошлого века здесь проходят планерские слеты и испытания, на которых заядлые поклонники этого спорта не раз устанавливали мировые рекорды. Вместе с советскими летчиками в довоенные годы здесь тренировались немцы. Поговаривают, что среди них был и будущий рейхсмаршал немецкой авиации Герман Геринг. Именно он во время Второй мировой войны, когда в Крыму велись ожесточенные бои, приказал не бомбить Гору, чтобы не нарушить уникальные особенности горного хребта.

В чем их уникальность? На отвесном Южном склоне постоянно образуются сильные воздушные потоки, благодаря которым легко взмыть вверх на дельтаплане или планере. Считается, что их открыл поэт Максимилиан Волошин, который, очаровавшись прекрасными пейзажами во время прогулки на плато, начал читать свои стихи и восторженно подбрасывать шляпу. Головной убор не упал на землю, а оказался подхвачен восходящими потоками воздуха. С тех пор гора стала излюбленной локацией для многих авиаспортсменов мира. На всей планете всего лишь два места с такими мощными воздушными потоками: Харрис Хилл в США и гора Климентьева в Крыму. Именно здесь начинали ставшие впоследствии знаменитыми такие летчики-испытатели, как Яковлев, Туполев, Королев и другие.

Максимилиан Волошин

На горе есть памятник небесным романтикам, которые погибли во время полетов на планерах. Он представляет собой семиметровую стелу с цельнометаллическим планером на вершине. Даже тем, кого летательная история не привлекает, обязательно нужно добраться до этого мемориала. Он расположен в одной из красивейших точек юго-восточного Крыма, откуда открывается просто космический вид на горно-вулканический заповедник Карадаг, на ослепляющую гладь моря и на уютный Коктебель. Также с этой смотровой можно разглядеть Хамелеона – именно так называется самый необычный крымский мыс.

Другая смотровая, которая заслуживает отдельного внимания, носит романтическое название «Звездопад воспоминаний». Раньше ее именовали «Беседкой ветров» благодаря все тем же уникальным воздушным потокам. Но потом поняли, что в конце лета здесь можно наблюдать фантастический метеорный дождь и буквально поймать звезду в ладошку, в связи с чем и родилось новое название. Находится она недалеко от горы Клементьева на вершине Коклюк. Сама дорога к ней вызывает такое восхищение, что невольно думаешь: «Ради таких моментов стоит жить».

Добравшись до смотровой видишь вполне себе обычную ротонду в античном стиле. Но стоить подойти поближе и пульс начинает учащаться, ведь взору открывается нечто потрясающее. На юге до самого моря тянется Амеретская долина, за ней – воды Мертвой бухты. В отдалении можно разглядеть мистические вершины Карадага. Сама возвышенность Коклюк с этой стороны выглядит причудливо – ветры превратили ее склоны в строй странных скульптур из известняка, на которые с удовольствием вскарабкиваются самые отважные туристы, чтобы сделать незабываемые фотографии.

Практически под этой смотровой раскинулась долина с загадочным озером Бараколь. Ученые до сих пор мучаются в догадках о происхождении этого водоема, ведь во всем районе нет и никогда не было даже самой маленькой речушки. Во влажный сезон Бараколь – соленое озеро, летом же он превращается в болотистый солончак или вовсе пересыхает, напоминая своим потрескавшимся дном поверхность какой-то неизведанной планеты. В такие периоды сюда съезжаются фотографы и операторы со всего полуострова, чтобы запечатлеть своих клиентов в «декорациях» постапокалиптического жанра.

А еще, почти круглый год со «Звездопада воспоминаний» можно наблюдать за полетами людей-птиц, покоряющих необычные потоки у горы Клементьева. Кстати, на самой горе возле планерского клуба расположен «ресторан тысячи звезд», как его прозвали местные экскурсоводы. На самом деле это обыкновенная столовая для летчиков и не только, где можно согреться горячим чаем или подкрепиться домашней едой. Весь смак здесь в атмосфере. Входишь в старое, не шибко отремонтированное помещение и переносишься в мир небесной романтики. Стены здесь завешаны сувенирами, привезенными летчиками из разных стран, под потолком подвешены модели планеров, самолетов и других летательных аппаратов, на кресле спит кошка, а за пианино в углу сидит один из посетителей, наигрывая приятную мелодию. Но когда переводишь взгляд на большие панорамные окна, понимаешь, почему этому буфету присвоили тысячи звезд. Все те же умопомрачительные виды, которые открываются со смотровых площадок, можно наблюдать здесь, сидя с чашечкой кофе в уютном и спрятанном от ветра уголке.

Есть в этом районе еще одно обязательное к посещению место – аэродром. На первый взгляд, обычный аэропорт советских времен с обшарпанными ангарами, служащими пристанищем для старых «кукурузников» и «аннушек». Но он таит в себе немало увлекательных вещей. Там часто можно наблюдать за полетами различных летательных аппаратов или за тем, как отчаянные экстремалы прыгают с парашютами. А можно примкнуть к их рядам и испытать на себе всю гамму эмоций, делая шаг в пропасть на высоте в сотни, а то и тысячи метров. А если повезет найти сговорчивого пилота, можно запросто договориться о полете над умопомрачительными местами и увидеть вершины карадагского массива и бескрайнее Черное море с высоты птичьего полета.

Для тех, кому такое времяпровождение не по душе, есть вариант более спокойный, но не менее интересный. Для этого нужно отыскать самый старый ангар на окраине аэродрома. Попав внутрь, непременно почувствуешь себя героем приключенческого фильма. Огромное помещение, местами разрушенное временем и заросшее разными растениями, стало своеобразным склепом для блиставших когда-то самолетов, но уже давно ушедших на покой. Пробираешься сквозь высокую траву под скрип старых металлических конструкций ангара и видишь несколько огромных красавцев, еще не до конца утративших своего шарма. В отличие от привычных всем музеев, экспонаты здесь можно трогать руками и даже залазить внутрь них. Можно даже пробраться в кабину пилота и пощелкать причудливые кнопки и рычажки, от которых когда-то зависела жизнь командира и пассажиров, или вовсе взобраться на крышу самолета. Как показывает практика, такое развлечение не оставляет равнодушными ни детей, ни взрослых.

Для завершения насыщенного дня самым лучшим вариантом будет прогулка у моря по набережной Коктебеля или Орджоникидзе. Чтобы отдохнуть от полученных впечатлений, расположитесь на пляже и составьте компанию заходящему солнцу, постепенно исчезающему за морским горизонтом.