Едем в Крым: Симеиз

Аргументы Недели → Туризм 13+

5 ноября 2020, 12:29 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

Когда приближаешься к Симеизу по Южнобережной трассе, первое, что бросается в глаза уже издалека, это одна из главных достопримечательностей посёлка, то, чем наградила его природа – гора Кошка. Она действительно необыкновенно похожа на кошку, которая, изогнув спину, развалилась на берегу и поглядывает на вас вполоборота, будто спрашивая: Ну, как тебе? Нравится здесь? И поверьте: вам понравится. Потому что, попадая сюда, словно оказываешься в ином мире – размеренном, стародавнем, мире полном очарования небольшого пляжного городка, в который захочется вернуться, чтобы отвлечься от домашних хлопот, работы и прочих проблем.

А посмотреть здесь будет на что. Ведь имеются в Симеизе, например, свои старинные виллы, не теряющие обаяние и притягательность давних времён. Лет несколько назад были выделены средства на их реконструкцию. Говорят, местные жители планируют предоставить около 3000 предметов, связанных с историей этих вилл.

На фоне окружающих её зелёных парков белоснежная вилла «Мечта» выглядит ещё более ярко, эффектно и по-восточному притягательно – эдакий прекрасный белый замок, вдруг возникающий из ниоткуда, словно по желанию волшебников из сказки. Удивительный восточный то ли замок, то ли дворец с башенкой и ажурной инкрустацией, поразительно воздушное сооружение, благодаря своему цвету ли или живописной местности – словно олицетворение роскоши и богатства своих бывших владельцев. Она действительно остаётся одной из самых больших загадок Симеиза, эта вилла, – с одной стороны, её историю можно вместить в пару строк, а с другой… Одни приписывают её владение польскому банкиру Вацлаву Вылежинскому, другие уверяют, что это были супруги Шлее, третьи – что строила её Александра Максимовна Керкова. Для кого строила она свою «Мечту», и почему так назвала? Тем не менее ясным остаётся одно – на момент национализации вилла так и осталась недостроенной (в ней насчитывалось 15 комнат). Да и судьба хозяйки остаётся неведомой, а об участи архитектора говорить даже не хочется… Сама «Мечта» в советское время выполняла функции санатория для раненых бойцов Красной Армии, позднее вообще была заброшена, в результате чего и пришла в упадок. И вот в 2017 году было принято решение начать восстановительные работы по сохранению исторического вида старинных зданий. Так или иначе, а «Мечта» до сих пор ждёт своих исследователей. Надеемся, что реставраторов она уже дождалась.

Если обогнуть виллу «Мечта» по дороге, вы увидите очередную достопримечательность Симеиза – это вилла «Ксения». Она также реставрируется. Построенная для графини Варвары Андреевны Чуйкевич в 1913 году известным архитектором Н.Красновым, она являет собой не менее сказочное здание. Вилла построена в стиле «шотландского шале», однако от северного стиля её отличают более высокие окна (архитектор считал, что в южном регионе нужно больше света), да и вообще в сам стиль Краснов внёс нотку неоготики, что добавило зданию изящества. «Ксению» отличает многообразие открытых террас, лоджий – эдакая классика родом с юга Европы. Хозяйка использовала свою виллу довольно банально – сдавала комнаты приезжим отдыхающим.

Есть в Симеизе и ещё одна вилла, забытая и заброшенная. Вилла «Хайал». Название её переводится, как «Мечта», поэтому часто и путают её с той, первой «Мечтой». Чтобы найти её, стоит прогуляться по городку. Если пройти немного вверх от виллы «Ксения», по адресу ул. Советская, д. 35, там вы и увидите здание виллы. Здесь находился в советское время противотуберкулёзный санаторий «Красный Маяк», о чём до сих пор вещает сохранившаяся табличка. Строение виллы находится в более упадническом состоянии, чем здания обеих предыдущих, тем не менее, и сейчас можно рассмотреть удивительные резные рельефы в восточном стиле – арочные окна с обрамляющим их узорчатым орнаментом. Вилла построена в псевдомавританском стиле в 1911 году по заказу Надежды Измайловны Шлее, вдовы почётного мирового судьи Симферопольского уезда и крупного землевладельца.

Впрочем, не стоит забывать, что Симеиз – это в первую очередь удивительная природа и природные достопримечательности, где-то немножко обрамлённые руками человека. Город буквально утопает в зелени, эдакий город-сад, и в этом его главная прелесть, а потому здесь в первую очередь нужно наслаждаться воздухом и живописными видами. Да, есть здесь и такие места, которые внесут изюминку в ваш отдых. Если повернуться спиной к вилле «Ксения», как раз перед вами окажется восхитительная Кипарисовая аллея – своеобразный проспект, обрамлённый рядами высоких стройных кипарисов, откуда открывается просто потрясающий вид на ту самую гору Кошка, что встречает всех приезжих в Симеиз, и на бухту. Впрочем, кроме исконно крымской растительности и впечатляющего вида на этой аллее также имеется множество цветов и лавочек и есть то, из-за чего она получила второе, негласное своё название – скульптуры греческих статуй. Да-да, «Аллея Аполлонов» – так достопримечательность именуют ещё. Конечно, Аполлон среди скульптур один, помимо него есть ещё Дионис и Геракл, и боги вполне охотно составляют компанию прогуливающимся туристам. Вокруг аллеи раскинулся парк с детской площадкой и аттракционами.

Уникальной природной достопримечательностью с уверенностью можно назвать выступающую в море скалу Дива. Высота скалы – 50 метров. Местная детвора (да и не только) любит прыгать с неё в море, подплыв и забравшись по природою же прорубленным своеобразным ступеням. Однако вот уже несколько лет подойти к ней можно по натянутому в сезон подвесному мосту – и красота, и нервишки щекочет. Впечатление, надо сказать, удивительное, и фотографии с моста получаются не менее сказочные. Проход по мосту стоит 300 рублей. К слову – знаменита Дива не только своим внешним видом и тем, что это – один из главных аттракционов посёлка: вполне возможно, что вы видели её и до приезда в Симеиз. Достаточно будет вспомнить такие известные фильмы, как «Десять негритят» или «Человек-амфибия».

Если вы приехали в Симеиз с ребёнком, в этом городке можно посетить один из самых популярных аквапарков полуострова. «Голубой залив», а именно так он называется, не нуждается в представлении. Кстати, этот аквапарк – единственный в регионе, куда вода поступает прямо из Чёрного моря (естественно, предварительно очищенная). Расположился он в уютном месте – практически у побережья, в окружении можжевеловой рощи, леса и скал, в результате чего зоны релакса, горки, бассейны размещаются на природных террасах, что отличает его от других аквапарков и выглядит довольно оригинально и впечатляюще. Естественно, как и в каждом аквапарке, здесь проводятся акции, действуют скидки, есть кафе, пиццерия.

Чем ещё можно развлечь детей постарше? На горе Кошка есть действующий научный объект – обсерватория – филиал Пулковской, с интересной историей создания, куда запросто можно наведаться. Астрономы расскажут и историю своей обсерватории, покажут телескопы, дадут возможность ими воспользоваться.

Ну, а напоследок немного о пляжном отдыхе. Не стоит забывать и о том, что Симеиз – это море, солнце, пляжи. Пляжи здесь небольшие, но их много – есть и дикие, и муниципальные, и санаторные, и частные, и даже нудистские. Что их объединяет, так это то, что все они – галечные, да ещё то, что между ними стоят буны – волнорезы, обычное дело для всех приморских городков. Плюсом можно считать то, что галька здесь мелкая и плоская. Можно было сказать, что любителям активного отдыха стоит выбирать центральные пляжи, ведь их инфраструктура развита лучше всего, есть кафе и бары. Однако конкретно в этом году Набержная закрыта на реставрационные работы, здесь ремонтируют береговую черту. Так что погулять можно будет только в парке, а не вдоль моря (разве что если спуститься к воде в районе отеля «Ассоль»). А вот с противоположной стороны от скалы Дива, как раз перед входом на Набережную, есть прекрасный пляж, станция дайверов «Акваполис», так что – в любом случае при желании искупаться будет где.