Едем в Крым: Эта очаровательная Массандра: от дворцов до винных подвалов

Аргументы Недели → Туризм 13+

5 ноября 2020, 12:01 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

Даже если вы никогда не бывали на Южном берегу Крыма либо в другом месте полуострова, вы, скорее всего, слышали название этого посёлка. Ведь, пожалуй, чаще, чем в качестве курорта, значение «Массандра» упоминается в отношении вина и винзавода, что расположился на его территории.

Он разместился очень выгодно, этот компактный, милый и симпатичный посёлок, утопающий в зелени парков и буквально стекающий по горам вниз. Расположенная официально в пяти километрах от Ялты, формально же отгороженная от неё лишь трассой, Массандра словно примкнула с востока к этому большому и шумному городу, на деле оставаясь тихим и сравнительно спокойным пригородным курортом. Делится посёлок на Верхнюю и Нижнюю Массандру, первая включает винзавод, вторая – примыкает к Массандровскому парку, разделяет их Южнобережное шоссе. В самой Массандре пляжей нет – так как посёлок находится ближе к верхней трассе, до них приходится добираться пешком минут 20-30 или ехать минут 5-8 – можно на маршрутке, трансфертом или на машине. Тем не менее остановиться здесь стоит тем, кто хочет близости к Ялте, но при этом, во-первых, снимать жильё за сравнительно небольшую цену, а во-вторых, жить более уединённо, но не очень далеко от большого курорта. К тому же – если вы приехали за солнцем, южными ночами, благоухающей зеленью, всё это ждёт вас в Массандре, плюсом ко всему этому станет и то, что здесь, как и в Ялте, благодаря горам и могучим деревьям, летом нет такой изнуряющей жары, как, например, на курортах Турции, а зимы при этом мягкие и теплые (со средней температурой +7 градусов), что позволяет порой ещё и в октябре принимать морские ванны. Осень в Массандре вообще дивное время года – здесь можно прекрасно провести время.

Знакомство с посёлком хочется начать, конечно же, с одной из двух самых известных его достопримечательностей – Массандровского дворца или дворца императора Александра III. Он совершенно непохож на остальные знаменитые дворцы Южнобережья – Воронцовский, Ливадийский, Юсуповский: эдакий скромный сказочный терем в рыцарском стиле. Белая парадная башенка, шпили, взмывающие в небо, крыша с мансардными окнами, фасады с богатым декором, метлахская керамическая плитка и всё это на фоне гор и бескрайнего ландшафтного парка с экзотическими и хвойными деревьями, одного из лучших, надо сказать, парков. Словом, этот жёлто-красный игрушечный домик изумляет до восхищения. В убранстве дворца – смешение стилей: барокко, готика, классицизм. Возможно, потому что владельцев было несколько (начиная от французского контр-адмирала принца Карла Нассау-Зигена и заканчивая семейством Воронцовых и, конечно же, императором Александром III), а, быть может, потому что проекты переделывались несколько раз разными архитекторами. Чем только ни был в разные периоды своего существования этот изящный домик-дворец: то охотничьим домиком, то правительственным санаторием, то государственной дачей, то музеем, и несмотря на это, он прекрасно сохранился, и продолжает и поныне радовать желающих им полюбоваться.

О следующей достопримечательности достаточно сказать, что её коллекция вин является крупнейшей в мире… и вы начинаете понимать, что речь пойдёт о винзаводе «Массандра». И это действительно так: массандровская коллекция вин, самое старое из которых – живое до сих пор испанское Херес-де-ла-Фронтера 1775 года, даже была занесена в Книгу рекордов Гиннеса. Вина завода получили более двухсот медалей на международных конкурсах, и даже дважды получили звание лучшего вина мира. На сегодняшний день здесь производится около 60 марок марочных и ординарных вин: более 250 ликёрных, столовых, десертных вин, портвейны; виноградники занимают более 4000 гектаров, объединение включает 9 предприятий. В общем – то, что когда-то было начато графом Михаилом Воронцовым и продолжено князем Львом Голицыным сегодня является крупнейшим предприятием Крыма.

Конечно же, сюда можно наведаться не только на экскурсию, но и на дегустацию – винные туры проводятся по расписанию, которое можно узнать на сайте винзавода. Вы услышите о становлении российского виноделия, узнаете историю создания винных погребов. Плюс в дегустационном зале вам предложат оценить девять марок вин. Туры сопровождаются классической музыкой, многие посетители рассказывают, что именно здесь почувствовали вкус настоящего вина. После экскурсии можно приобрести понравившиеся вина в фирменном магазине. На сайте винзавода также можно узнать, как отличить настоящую продукцию «Массандры» от подделок.

Если Массандровский дворец и винзавод «Массандра» расположились в Верхней Массандре, то следующая достопримечательность посёлка находится в его нижней части – это Массандровский парк. Этот островок дикой природы расположился на площади в 42 гектара. На его территории находится около 250 видов самых разнообразных деревьев и кустарников. Здесь и крымская сосна, и можжевельник высокий, и дуб пушистый, и фисташка туполистная, и земляничное дерево. Есть и нетипичные для крымской природы и экзотические представители флоры: это и бамбук, и пихта прелестная, и мамонтово дерево, и сосна пиния, и кедр гималайский, и магнолия крупноцветковая… Необычайно атмосферное и вместе с тем уютное место, в котором чувствуешь и прилив силы, и прохладу в жару. В парке приятно прогуляться по тенистым аллеям, пройтись вдоль прудика с черепахами, подняться или спуститься по лестнице, даже прокатиться на велосипеде.

Говоря «Массандра», мы подразумеваем «Ялта», а потому, когда окажетесь в этом дивном посёлке, не забывайте, что вам станут доступны также все те же достопримечательности, что находятся рядом – как в этом более крупном курортном городе, так и в остальных, расположившихся поблизости: Никите, Гурзуфе, Ливадии.