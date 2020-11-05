Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Аргументы Недели → Туризм 13+

5 ноября 2020, 11:52 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

Если вы уже побывали на море и в горах, либо вдруг решите сменить залитые солнцем пляжи на прохладу и полумрак, вам – сюда, в таинственные залы подземного царства, куда не достаёт ни свет солнечных лучей, ни тёплый воздух извне. Иначе говоря – вам придётся… уйти под землю. И, обещаем, вы об этом не пожалеете! Потому что пещеры Крыма – это именно то, что вас удивит.

Чтобы добраться до Красных пещер (или Кизил-Коба), придётся проехать от Симферополя (или от Алушты) по трассе Симферополь-Алушта, до с. Перевальное, а затем свернув с трассы и, оставив машину на стоянке «Сказочной долины Кизил-Коба», пройти ещё три километра по лесистой местности. Вот пройдены последние метры – и вы уже у входа в пещеру. У кассы – удобная беседка, можно пару минут отдохнуть, пока сформируется группа. Ещё немного – и вот уже вас приглашают на экскурсию, в удивительный мир галерей, лабиринтов и залов, скрытых в недрах земли.

Сразу хочется сказать, что прежде, чем отправляться в это подземное приключение, не забудьте утеплиться (надеть ветровку или куртку): так как пещеры находятся в 135 метрах ниже уровня моря, температура здесь даже летом не поднимается выше +10 градусов. Красные пещеры протянулись на 26 километров. Экскурсия же представляет собой маршрут протяжённостью около 500 метров, по которому проложены дорожки и мостики, цветная подсветка на протяжении всего пути создаёт дополнительное настроение.

Название своё пещеры получили благодаря красному цвету горных пород (который придаёт ему оксид железа). Кизил-Коба – пещеры очень древние, они помнят ещё наших первобытных предков (как утверждают специалисты, возраст их – около 1 миллиона лет). Первое, что встречает вас практически на входе – это святилище древнего человека. В этой вот атмосфере загадочности и мистики и начинается экскурсия. Впрочем – такая таинственная обстановка будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия. И это будет не только увлекательный рассказ экскурсовода – оглянувшись налево, направо, то тут, то там, можно увидеть те самые натечные образования, характерные для карстовых пещер. Вам попадутся на пути импульсивные и выразительные в своей эмоциональности сталактиты и сталагмиты, с которыми связано немало примет и историй, – то «Хозяин пещеры», то «Плачущий гном», то «Три брата»… Вы заглянете в гроты, посетите Академический, Аргентинский, Индийский залы, насладитесь впечатляющими видами с видовой площадки.

Ну, а изюминка пещеры – это река, Кизилкобинка. Именно она является тем самым «творцом природного чуда», который и образовал все эти лабиринты, лазы и изгибы пещеры. Это благодаря реке образовались целые этажи (аж шесть!) пещер, потайные помещения которых скрывают то размытые бурным течением огромные залы, то узкие комнатушки или петляющие коридоры.

Если вы любитель экстремальных видов спорта, можете воспользоваться случаем и взять экстрим-тур по пещерам – в гидрокостюме, через естественное препятствие, сифон, и затопленный проход.

Кстати – раз уж вы приехали сюда, посетите заодно ещё парочку достопримечательностей рядышком. Одна расположена буквально в нескольких метрах от Красных пещер – это водопад Су-Учхан. В переводе с крымскотатарского название его звучит, как «вода летела». В весенний период, когда тают снега в горах, и после дождей, он особенно подтверждает своё наименование: вода спускается с тридцатиметровой высоты шумными каскадами; летом же водопад менее насыщен. Если верить легенде, искупавшись в водопаде, смываешь с себя все болезни и проблемы. Так это или нет – неизвестно, однако то, что здесь уютно и красиво, и что, находясь здесь, начинаешь понимать, что с природой следует жить в гармонии – это истинная правда.

Вторая достопримечательность поблизости от Кизил-Коба – это Кинопарк Викинг. Его вы увидите в любом случае, ещё по пути к пещерам. Если рассчитать время, можно успеть и в средневековье побывать, и в подземелье спуститься. Итак, поехали!

Что же собой представляет этот необычный, нетипичный (как, впрочем, многие из достопримечательностей Крыма) парк? В долине Красных пещер, что утопает в буйной растительности и горах, в сочных красках и пении птиц, разместился по-своему уникальный проект, состоящий из декораций к фильму «Викинг», который снимался на полуострове в 2016 году. Ещё издалека вы увидите крыши построек, сторожевые башни и частокол, шагнув за которые, словно попадаешь в другой мир – мир раннего средневековья, с искусными мастерами, брутальными воинами, радушными крестьянами. Стоит отметить, что все домики, мастерские, лавки – самые, что ни на есть настоящие, построены из натуральных материалов.

Гуляя по деревне викингов, вы сможете принять участие в их жизни, приобщиться к быту: пострелять из лука, отчеканить монеты. А ещё – поиграть в игры и поучаствовать в мастер-классах, пробежаться по лавкам и отведать блюда местной кухни, Вы словно побываете в другом мире – древнем, старинном. Особенно интересно здесь побывать, когда на территории парка проводятся различные шоу – например, празднование Дня Ивана Купала и прочих праздников, фаер-шоу и т.д.

Ну, а на очереди у нас ещё одна пещера, на этот раз – Мраморная. Крым всегда был одним из красивейших уголков планеты, который давал возможность не просто наслаждаться его удивительно ярким и многогранным миром снаружи, но и дарить ни с чем не сравнимые эмоции и впечатления тем, кто погружается в него без остатка. Таким вот «погружением» становится и эта карстовая пещера – она не зря считается одной из самых живописных и посещаемых в Европе. Расположилась Мраморная пещера неподалёку от Симферополя – на повороте от с. Заречное стоит указатель поворота и ориентир в сторону с. Мраморное.

Название своё пещера получила благодаря тому, что сложена из породы мраморный известняк. Здесь прохладно и царит полумрак. И хотя стены сырые и холодные, дышится при этом легко. Маршрут протянулся почти на 1,5 километра, температура не поднимается выше +9. Каждый зал пещеры имеет свой вид, свой шарм и, конечно же, своё название: вы посетите залы Дворцовый и Люстровый, Русловый и Балконный, а также зал Надежд, Вернадского и т.д. Туристический маршрут начинается в галерее, которая не зря носит название «Галереи сказок» - сталагмитовые наслоения удивительно напоминают каких-то сказочных героев: троллей, гоблинов, мифических существ. Есть здесь Дед Мороз и Голова дракона, Царевна лягушка и… Хозяин пещеры, ну куда же без него? Далее путь пролегает через галерею под названием «Тигровый ход» (говорят, здесь были найдены останки саблезубого тигра, и хотя позднее учёные решили, что это пещерный лев, название галерее уже было дано). Что ещё ожидает вас в Мраморной пещере? Каменные водопады и невиданные реликтитовые «цветы», причудливые изваяния сталагмитов и натечные драпировки сталактитов, ажурные ванночки с водой и живописные колонны. А ведь есть ещё жемчужные озёра, золотые каскады, каменные алтари…

Особенно невероятный эффект придаёт приглушённая цветная подсветка и звуки классической музыки – и вот уже создаётся ощущение, будто вы прикасаетесь к тайне. Словом – вас ожидает самое настоящее подземное царство, в котором разместились его жители – молчаливые обитатели, созданные самой природой.