Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Туризм 13+

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

, 11:52 [ «Аргументы Недели», ]

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры
Фото: соцсети

Если вы уже побывали на море и в горах, либо вдруг решите сменить залитые солнцем пляжи на прохладу и полумрак, вам – сюда, в таинственные залы подземного царства, куда не достаёт ни свет солнечных лучей, ни тёплый воздух извне. Иначе говоря – вам придётся… уйти под землю. И, обещаем, вы об этом не пожалеете! Потому что пещеры Крыма – это именно то, что вас удивит.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Чтобы добраться до Красных пещер (или Кизил-Коба), придётся проехать от Симферополя (или от Алушты) по трассе Симферополь-Алушта, до с. Перевальное, а затем свернув с трассы и, оставив машину на стоянке «Сказочной долины Кизил-Коба», пройти ещё три километра по лесистой местности. Вот пройдены последние метры – и вы уже у входа в пещеру. У кассы – удобная беседка, можно пару минут отдохнуть, пока сформируется группа. Ещё немного – и вот уже вас приглашают на экскурсию, в удивительный мир галерей, лабиринтов и залов, скрытых в недрах земли.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Сразу хочется сказать, что прежде, чем отправляться в это подземное приключение, не забудьте утеплиться (надеть ветровку или куртку): так как пещеры находятся в 135 метрах ниже уровня моря, температура здесь даже летом не поднимается выше +10 градусов. Красные пещеры протянулись на 26 километров. Экскурсия же представляет собой маршрут протяжённостью около 500 метров, по которому проложены дорожки и мостики, цветная подсветка на протяжении всего пути создаёт дополнительное настроение.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Название своё пещеры получили благодаря красному цвету горных пород (который придаёт ему оксид железа). Кизил-Коба – пещеры очень древние, они помнят ещё наших первобытных предков (как утверждают специалисты, возраст их – около 1 миллиона лет). Первое, что встречает вас практически на входе – это святилище древнего человека. В этой вот атмосфере загадочности и мистики и начинается экскурсия. Впрочем – такая таинственная обстановка будет сопровождать вас на протяжении всего путешествия. И это будет не только увлекательный рассказ экскурсовода – оглянувшись налево, направо, то тут, то там, можно увидеть те самые натечные образования, характерные для карстовых пещер. Вам попадутся на пути импульсивные и выразительные в своей эмоциональности сталактиты и сталагмиты, с которыми связано немало примет и историй, – то «Хозяин пещеры», то «Плачущий гном», то «Три брата»… Вы заглянете в гроты, посетите Академический, Аргентинский, Индийский залы, насладитесь впечатляющими видами с видовой площадки.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Ну, а изюминка пещеры – это река, Кизилкобинка. Именно она является тем самым «творцом природного чуда», который и образовал все эти лабиринты, лазы и изгибы пещеры. Это благодаря реке образовались целые этажи (аж шесть!) пещер, потайные помещения которых скрывают то размытые бурным течением огромные залы, то узкие комнатушки или петляющие коридоры.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Если вы любитель экстремальных видов спорта, можете воспользоваться случаем и взять экстрим-тур по пещерам – в гидрокостюме, через естественное препятствие, сифон, и затопленный проход.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Кстати – раз уж вы приехали сюда, посетите заодно ещё парочку достопримечательностей рядышком. Одна расположена буквально в нескольких метрах от Красных пещер – это водопад Су-Учхан. В переводе с крымскотатарского название его звучит, как «вода летела». В весенний период, когда тают снега в горах, и после дождей, он особенно подтверждает своё наименование: вода спускается с тридцатиметровой высоты шумными каскадами; летом же водопад менее насыщен. Если верить легенде, искупавшись в водопаде, смываешь с себя все болезни и проблемы. Так это или нет – неизвестно, однако то, что здесь уютно и красиво, и что, находясь здесь, начинаешь понимать, что с природой следует жить в гармонии – это истинная правда.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Вторая достопримечательность поблизости от Кизил-Коба – это Кинопарк Викинг. Его вы увидите в любом случае, ещё по пути к пещерам. Если рассчитать время, можно успеть и в средневековье побывать, и в подземелье спуститься. Итак, поехали!

Что же собой представляет этот необычный, нетипичный (как, впрочем, многие из достопримечательностей Крыма) парк? В долине Красных пещер, что утопает в буйной растительности и горах, в сочных красках и пении птиц, разместился по-своему уникальный проект, состоящий из декораций к фильму «Викинг», который снимался на полуострове в 2016 году. Ещё издалека вы увидите крыши построек, сторожевые башни и частокол, шагнув за которые, словно попадаешь в другой мир – мир раннего средневековья, с искусными мастерами, брутальными воинами, радушными крестьянами. Стоит отметить, что все домики, мастерские, лавки – самые, что ни на есть настоящие, построены из натуральных материалов.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Гуляя по деревне викингов, вы сможете принять участие в их жизни, приобщиться к быту: пострелять из лука, отчеканить монеты. А ещё – поиграть в игры и поучаствовать в мастер-классах, пробежаться по лавкам и отведать блюда местной кухни, Вы словно побываете в другом мире – древнем, старинном. Особенно интересно здесь побывать, когда на территории парка проводятся различные шоу – например, празднование Дня Ивана Купала и прочих праздников, фаер-шоу и т.д.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Ну, а на очереди у нас ещё одна пещера, на этот раз – Мраморная. Крым всегда был одним из красивейших уголков планеты, который давал возможность не просто наслаждаться его удивительно ярким и многогранным миром снаружи, но и дарить ни с чем не сравнимые эмоции и впечатления тем, кто погружается в него без остатка. Таким вот «погружением» становится и эта карстовая пещера – она не зря считается одной из самых живописных и посещаемых в Европе. Расположилась Мраморная пещера неподалёку от Симферополя – на повороте от с. Заречное стоит указатель поворота и ориентир в сторону с. Мраморное.

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Название своё пещера получила благодаря тому, что сложена из породы мраморный известняк. Здесь прохладно и царит полумрак. И хотя стены сырые и холодные, дышится при этом легко. Маршрут протянулся почти на 1,5 километра, температура не поднимается выше +9. Каждый зал пещеры имеет свой вид, свой шарм и, конечно же, своё название: вы посетите залы Дворцовый и Люстровый, Русловый и Балконный, а также зал Надежд, Вернадского и т.д. Туристический маршрут начинается в галерее, которая не зря носит название «Галереи сказок» - сталагмитовые наслоения удивительно напоминают каких-то сказочных героев: троллей, гоблинов, мифических существ. Есть здесь Дед Мороз и Голова дракона, Царевна лягушка и… Хозяин пещеры, ну куда же без него? Далее путь пролегает через галерею под названием «Тигровый ход» (говорят, здесь были найдены останки саблезубого тигра, и хотя позднее учёные решили, что это пещерный лев, название галерее уже было дано). Что ещё ожидает вас в Мраморной пещере? Каменные водопады и невиданные реликтитовые «цветы», причудливые изваяния сталагмитов и натечные драпировки сталактитов, ажурные ванночки с водой и живописные колонны. А ведь есть ещё жемчужные озёра, золотые каскады, каменные алтари…

Едем в Крым: Красные или Мраморная? Эти загадочные пещеры

Особенно невероятный эффект придаёт приглушённая цветная подсветка и звуки классической музыки – и вот уже создаётся ощущение, будто вы прикасаетесь к тайне. Словом – вас ожидает самое настоящее подземное царство, в котором разместились его жители – молчаливые обитатели, созданные самой природой.

Общество

Минфин РФ не планирует индексировать выплаты работающим пенсионерам

Министр финансов Силуанов решил сэкономить на работающих пенсионерах

В условиях кризиса Министерство финансов РФ озаботилось экономией. И сделать это задумано за счет работающих пенсионеров. Получается, что про принятые в этом году поправки к Конституции уже можно забыть.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью