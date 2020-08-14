Россияне начали планировать путешествия на Новый год, в том числе по закрытым направлениям

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14 августа 2020, 09:42 [ «Аргументы Недели» ]

В июле-августе российские путешественники начали покупать билеты на период новогодних праздников после долгого затишья, когда планировать далеко они были почти не готовы. При этом билеты покупаются даже в те города, об открытии авиасообщения с которыми еще не говорилось на официальном уровне.

По данным аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру, 25% путешественников планируют полететь за рубеж, остальные 75% настроены на отдых в России.

Топ популярных направлений по России во многом похож на летний. Пока в него входят рейсы из Москвы в Калининград, Минеральные Воды, Сочи, Симферополь. Также путешественников интересуют Красноярск и Владивосток.



Среди зарубежных направлений есть интерес к Риму, Афинам, Еревану, Лиссабону, Бангкоку, Дубаю, Инсбруку, Праге.



Около половины билетов для зарубежных поездок в новогодний период (рассматривались даты с 25 декабря 2020 по 9 января 2021) были забронированы за год, в январе-феврале 2020. Потом было затишье, а сейчас российские путешественники потихоньку снова начинают покупать билеты в Европу и дальнее зарубежье, даже в те страны, об открытии границ с которыми объявлено не было.



С продажами билетов по России ситуация иная. Доля тех, кто планировал поездки по России за год, минимальна, хотя и такие путешественники есть. Есть даже те, кто покупал билеты на новогодние праздники еще в ноябре-декабре 2019 года. Но в основном к планированию новогодних праздников люди приступили в июле-августе. Число покупающих билеты на праздники в июле—августе выросло в 4-5 раз по сравнению с июнем.



Сколько стоят билеты на Новый год по открытым зарубежным направлениям



На данный момент восстановлено авиасообщение с Турцией, Великобританией и Танзанией. Также с 15 августа должно быть восстановлено авиасообщение со Швейцарией.



Билеты в Стамбул на конец декабря (после 25 числа) можно купить, начиная от 9-10 тысяч рублей. Если взять дополнительный отпуск и улететь чуть раньше, то можно существенно сэкономить: на 21-23 декабря есть билеты от 5 330 рублей. На 1-3 января минимальные цены составляют те же 9-10 тысяч рублей, что и на пиковые даты декабря, с вылетами 4-5 января доступны билеты от 7-8 тысяч рублей, после 6 января можно улететь за 5 200 — 6 400 рублей. Все цены представлены из Москвы.



В Лондон после 25 декабря можно улететь за 7 700 — 9 400 рублей (это минимальные цены на разные дни, с 25 по 31 декабря). На первые числа января диапазон минимальных цен примерно такой же.



Билеты в Женеву с 25 по 31 декабря доступны за 8 500 — 12 100 рублей. На первые числа января (с 1 по 3 число) — от 12 700 — 13 100 рублей. После 8 января минимальные цены снижаются до 10 000 рублей.



Минимальные цены авиабилетов в Занзибар — 32 000 рублей на 25-26 декабря, 27-29 минимальный бюджет повышается до 38-39 тысяч рублей, а 30 декабря — 1 января снова снижается до 32 000 рублей. Сразу после Нового года, 2-4 января, лететь дороже: билеты стоят от 42 000 рублей. Снова снижаются цены к 6 января.