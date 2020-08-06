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Россиянам рассказали, что оплата лечения от коронавируса не входит в счет турецкой страховки

, 13:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

Россиянам рассказали, что оплата лечения от коронавируса не входит в счет турецкой страховки
фото: pixabey

Юрист в туристической сфере Эдуард Шалоносов рассказал, что коронавирус не является страховым случаем для пребывания за рубежом. По словам специалиста, COVID-19 – форс-мажорное заболевание, которое, если и войдет в систему страхования в следующем году, то не более чем в двух или трех компаниях.

Эксперт отметил, что лечиться от COVID-19 россиянам придется за свой счет. Совсем недавно стало известно, что турецкие курорты стали очагом распространения нового типа коронавируса после открытия границ с российской стороной. 

ЕСт
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