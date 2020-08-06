Россиянам рассказали, что оплата лечения от коронавируса не входит в счет турецкой страховки
6 августа 2020, 13:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: ПолитЭксперт
Юрист в туристической сфере Эдуард Шалоносов рассказал, что коронавирус не является страховым случаем для пребывания за рубежом. По словам специалиста, COVID-19 – форс-мажорное заболевание, которое, если и войдет в систему страхования в следующем году, то не более чем в двух или трех компаниях.
Эксперт отметил, что лечиться от COVID-19 россиянам придется за свой счет. Совсем недавно стало известно, что турецкие курорты стали очагом распространения нового типа коронавируса после открытия границ с российской стороной.
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