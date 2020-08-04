Едем в Крым: на полуострове есть достойные пляжи мирового уровня. И это доказано

Аргументы Недели → Туризм 13+

4 августа 2020, 00:48 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

Фото: соцсети

Если есть ради чего, то турист всегда согласен ради этого чем-то пожертвовать во время отдыха. Пляж! Ради него люди едут отовсюду и готовы жертвовать всем.

«Массандровские пляжи» были обречены стать эталоном прибрежного крымского ландшафта. Их уютное месторасположение, доступность и близость к излюбленной туристами Ялте - вот главные силы, поднимающие планку качества этих мест отдыха.

В 2017 году над «Массандровскими пляжами» поднялся знак европейского качества – Голубой флаг. Этот знак международного признания вручается с 1985 года и символизирует соответствие требованиям Фонда экологического образования, в который входят 65 неправительственных организаций из 60 стран. Считается, что ни подкупить, ни обмануть фонд невозможно. А значит, будучи в Крыму, можно смело утверждать: «Да тут, как на Мальте!» или «Один в один Черногория!», потому что Голубой флаг, это стандарт.

Итак, вы приехали в Ялту, поселились в выбранный отель и, спустившись к морю, ступили на знаменитые «Массандровские пляжи». Нет, это не просто группа пляжей. Это и «СПА под открытым небом» и «территория пляжного спорта» и «много кафе и ресторанов» и много еще чего. А пляж чистенький, а море голубое-голубое, а солнце ласковое! И с первого до последнего дня отдыха не покидает чувство, что отпуск удался.