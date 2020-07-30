Едем в Крым: почувствовать себя царём легко!

Аргументы Недели → Туризм 13+

30 июля 2020, 22:31 [ «Аргументы Недели», Егор Кагарлинский ]

фото: соцсети

Правда, рисковать налево-направо заявлениями «Здравствуйте. Царь!» не следует – есть там место, где все вокруг цари.

Вот стоит только кому из мужиков выйти на эту прогулочную дорожку, как он сразу приосанивается, и повадки, и голос его меняются, и он, как ему кажется, если одеться подобающе, стопроцентно сойдет если уж не за Петра первого, то за Николая второго точно. А виной всему - вырабатываемый можжевеловыми рощами пьянящий воздух, от которого пропитанный выхлопными газами мозг жителя мегаполиса утрачивает ощущение реальности и впадает в приятные фантазии.

Речь идет о Царской тропе в крымском Новом Свете.

Ее еще именуют «Тропой Голицына». Великий князь велел прорубить тропинку, идущую по скалам вдоль моря, к приезду царя Николая второго. И в 1912 году царская семья прошла по ней, упиваясь великолепными видами, возможными только в Крыму. А помазанник божий, то ли от крымского воздуха, то ли от крымского шампанского вдруг размяк душой и обняв старого друга, шепнул ему: «Лев, вижу вдруг все в новом свете». И не тот был человек Лев Голицын, чтобы упустить возможность подластиться к царю, и вмиг городок Парадиз (с французского «рай») стал «Новый Свет».

И сейчас на туристической тропе нет-нет, да кто-нибудь, прислонившись спиной к скале или глядя вниз на море, вдруг возьмет, да и вскрикнет: «Вижу все в новом свете!», что выдает в нем пусть и немного нетрезвого, но начитанного человека, знакомого с историей места, куда он отправился на экскурсию.

Вообще, Новый Свет и шампанское, это очень тесные понятия. Стопроцентно трезвыми оттуда уезжают лишь ярые приверженцы здорового образа жизни. Но судя по росту производства игристого напитка, год от года на тропу заезжает нормальный турист, которого пузырьками не лишишь умения в любой ситуации твердо стоять на ногах.



Заканчивается тропа музыкальным гротом с обалденной акустикой.

Правда, чтобы почувствовать всю его мощь и великолепие нужен столь же чарующий по тембру на низких регистрах голос. А так как все считают себя не только царями, но и певцами Федорами Шаляпиными, то вой, периодически раздающийся в гроте – это уже норма. Шаляпин же, как гласит легенда, голосом своим рвал там бокалы на части – тонкие стеклянные стенки не выдерживали мощных воздушных колебаний и разлетались на части под гром аплодисментов. Но есть легенда, что легенда с бокалами не более чем легенда.

На этом тропа не заканчивается, а тянется узкой лентой дальше к Разбойничьей бухте и мысу Капчик. Но туда царская нога не ступала. Царь дальше грота, где хранилось легендарное шампанское князя Голицына утром шествовать не желал, а вечером уже не мог. Примерить на себя царский отдых не составит труда – это по силам всем, вне зависимости от ширины комплекции и толщины кошелька.