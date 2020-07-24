Туроператоров обяжут вернуть деньги за отмененные поездки в условиях пандемии

Аргументы Недели → Туризм

24 июля 2020, 15:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, обязывающее туроператоров вернуть деньги за несостоявшуюся из-за пандемии коронавируса поездку. Альтернативный вариант – вместо отмененной поездки организовать новую в срок до конца 2021 года. Об этом российский премьер сообщил на заседании правительства в пятницу, 24 июля.

По словам Мишустина, особый порядок работы в туротрасли страны будет действовать до 31 декабря 2021 года.

– С момента их публикации в течение двух месяцев туроператор обязан либо вернуть деньги за несостоявшуюся поездку, либо организовать новую до конца следующего года. По той же схеме должны будут действовать гостиницы при отказе клиента от брони, – цитирует российского премьера РИА «Новости».

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что на Кубани из-за запрета регионального Роспотребнадзора не вышел в рейс из порта Сочи круизный лайнер «Князь Владимир». Отдыхающим, оплатившим путешествие на борту круизного теплохода в июле–августе 2020 года, компания-судовладелец «Черноморские круизы» предложила перенести дату отправки в круиз на более поздний срок. Напомним, навигация–2020 для «Князя Владимира» должна была стать самой продолжительной. Из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции, выход в море круизного теплохода был отменен. Возобновить навигацию планировалось 19 июля.