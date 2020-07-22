Дорога по Крыму уже сама по себе достопримечательность

Аргументы Недели → Туризм 13+

22 июля 2020, 16:12 [ «Аргументы Недели», Алексей Салов ]

Фото: соцсети

Трасса «Таврида» - это сейчас отличный шанс развития на полуострове автотуризма. И главная магистраль этого направления проложена.

Дорога от Керчи до Симферополя, это 200 километров четырехполосного современного асфальтобетона, с которого открываются великолепные виды. Вначале – если заезжать с российского материка – это сам Крымский мост, грандиозный и величавый.

Эпитетов к нему придумано уже великое множество: и «Гениальное инженерное и архитектурное сооружение», и «Величавый морской исполин», и «Стройка века», и «Доказательство возможности невозможного», и «Гордость России», и прочая, и прочая, и прочая. И действительно – едешь по мосту, и все 19 километров не отпускает чувство гордости за страну, название которой указано в твоем паспорте. И вспоминаешь, глядя на морскую бесконечность вокруг, заповедь, что «многие пытаются, да не у многих получается». И понимаешь, что получилось именно у нас! И это воодушевляет!

Сразу за мостом вторым эшелоном великолепных видов выступают громадные оборонительные стены, возведенные в незапамятные времена памятным до сих пор нам своею доблестью и отвагой царем Митридатом. Стены эти так велики по длине и высоте, что вполне сейчас походят на небольшие горы, за которыми скрывается Керчь. Вода и ветер за столетья настолько мощно поработали над ними, подгоняя их под общий стиль местности, что уже не распознать, где рукотворное переходит в созданное природой и наоборот.

И начинается трасса «Таврида»!

Ставьте круиз-контроль на девяносто (максималка пока 90, но обещают 110) и аккуратно крутите головой по сторонам, отыскивая взглядом то ставший знаменитым на весь мир после посещения его Путиными судостроительный завод «Залив», то отмечая живописную придорожную пастораль. А если повезет и солнце высветит их подобающим образом, то вдали мелькнет стадо ветряков-исполинов, а уж если удача по-крымски улыбнется вам, то рассмотрите и участок нефтедобычи с привычными по картинкам из Тюмени очертаниями насосов-качалок.

Безусловно, правильней свернуть к каждому из заинтересовавших объектов и увидеть все вблизи. И сфоткаться, когда по картинке понятно, что все это чудное величие у тебя прям за спиной, а ты прям перед ним. И можно даже попытаться пройти вверх пару сотен метров на горы Карадаг и Белая скала. А потом отдохнуть в одном из многочисленных крымско-татарских кафе, съев лагман и хачапури и взбодрившись кофе, приготовленном на раскаленном песке.

А что для этого надо, спросите вы меня. И я отвечу: надо решиться увидеть все своими глазами, которые, как вы знаете из собственного жизненного опыта, вас никогда не обманут. А потом, вернувшись, вы, я уверен, захотите всем рассказать об увиденном, и сев перед компьютером, вы набьете самый подходящий, по вашему мнению к вашему тексту заголовок: «Дорога по Крыму уже сама по себе достопримечательность».