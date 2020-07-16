Пора ли брать билеты за границу: 8 вопросов, волнующих путешественников

Аргументы Недели → Туризм 13+

16 июля 2020, 15:11 [ «Аргументы Недели» ]

Путешественников волнует, действительно ли можно полететь за рубеж, куда, в какие страны, точно ли пора брать билеты. В частности, накануне появилась информация о возобновлении сообщения с Турцией и Белоруссией. Информации много, зачастую разные источники противоречат друг другу. Мы собрали ответы на самые популярные вопросы, чтобы путешественники могли принять взвешенное решение.



1. Пора ли покупать билеты в Турцию?



Если коротко, то нет. Накануне в минтрансе Турции сообщили, что Турция и Россия договорились о возобновлении авиасообщения друг с другом с 15 июля. Однако от российских властей пока не поступало подтверждение этой информации. Минтранс РФ ещё не уведомлял российские авиакомпании о возобновлении авиасообщения между РФ и Турцией с 15 июля.



Аналитический центр Туту.ру рекомендует не покупать билеты на ближайшие рейсы: даже если на них продаются билеты, есть вероятность отмены в последний момент.



2. А в Белоруссию я могу поехать?



С Белоруссией ситуация проще, чем с Турцией. Но о полном восстановлении сообщения говорить также преждевременно. Согласно условиям таможенного соглашения, фактически, нет границы между странами, но есть граница как между регионами. Дороги охраняются КПП. Для въезда нужна справка об отсутствии COVID-19. Также на границе придется пройти ряд формальностей и заполнить специальные анкеты, в том числе указать цель визита и адрес проживания.



3. А в другие страны? Куда можно прямо сейчас?



Формально Россия не закрывала воздушные границы, а ограничивала выезд граждан. То есть можно было летать, например, сотрудникам иностранных объектов Росатома, дипломатам, медикам и другим специалистам, либо тем, у кого ВНЖ в других странах (и кого страны готовы были принять при этом). Рейсов было по факту очень мало, но они не останавливались. Также регулярно выполнялись вывозные рейсы, забирающие наших сограждан в Россию. Согласно данным интерактивного проекта «Радар надежды», сейчас открыты 15 из 1 663 международных рейсов из России.



4. А через Белоруссию могу полететь в Европу?



По информации «Радара надежды», из Минска сейчас открыты 29 из 184 возможных международных рейсов. Например, самолеты летают в Италию, Чехию, Швецию и другие страны. Однако это не значит, что на эти рейсы может попасть любой желающий. Шенгенская зона для Белоруссии пока закрыта так же, как и для России. Въезд возможен только для граждан Евросоюза, лиц, имеющих вид на жительство или карту проживания. А также для людей, попадающих под строго определенную категорию (например, медицинский и санитарно-медицинский персонал, автоперевозчики).



5. Какие страны начнут принимать россиян первыми? За какими направлениями следить?



Разными источниками озвучивались списки стран, готовых принимать российских туристов. Среди них назывались Турция, Куба, Доминикана, Мексика, Мальдивы, Хорватия, Арабские Эмираты и Египет: такой список озвучили в Ассоциации туроператоров России. И, скорее всего, именно эти страны действительно первыми начнут принимать путешественников из России.



Также говорили о возможном открытии границ с Вьетнамом, Венгрией, Великобританией, Германией, Данией, Италией, Китаем, Монголией, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Шри-Ланкой и Финляндией. Но в результате достоверность этого списка не подтвердили в Роспотребнадзоре.



6. Информация противоречивая, чему верить?



Действительно, разные источники зачастую противоречат друг другу. Чтобы помочь путешественникам принять взвешенное решение о покупке билетов за рубеж, аналитический центр Туту.ру запустил специальный проект, посвященный открытию границ. Мы рассказываем о том, как обстоят дела с открытием границ со странами, которые фигурировали в разных сообщениях, а также о том, какие меры предосторожности там сохраняются. Информация регулярно обновляется.



7. Я куплю билет, рейс отменится, на что я могу рассчитывать?



В начале июля был принят закон, который позволяет компаниям возвращать не деньги за билеты в случае отмены рейса, а ваучеры. Кроме того, как показывает практика, даже ваучеры не всегда бывает получить просто: иногда на это может уйти несколько месяцев. Если вы настроены вернуть именно деньги в случае отмены рейса, возможно придется подождать три года. Если такой сценарий вам не подходит, с покупкой билетов на ближайшие рейсы лучше не торопиться: риск отмены пока ещё очень велик.



8. Посадят ли меня на карантин в другой стране?



Это зависит от каждой конкретной страны, нужно очень внимательно следить за информацией. Например, если говорить о Белоруссии, то здесь карантин для россиян отменили. В Турции, как сообщалось, также не придется отсидеть 14 дней в обсерваторе. Более того, там даже обещают не спрашивать справку об отсутствии COVID-19. Однако предполагается, что въезжающим будут измерять температуру, и в случае если она будет выше 38 градусов, тест придется пройти на месте — в одном из медицинских пунктов.



