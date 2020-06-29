Каждый пятый путешественник после пандемии перестанет тереть скульптуры на удачу

Аргументы Недели → Туризм 13+

29 июня 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ]

Сервис путешествий Туту.ру провел опрос и выяснил у путешественников, что изменится в их поведении в поездках после пандемии. Опрос проводился на сайте сервиса, в нем приняло участие 1 700 респондентов.



68% ответивших будут вести себя как обычно. Максимум, на что они согласны, — соблюдать обязательные меры безопасности, то есть, например, носить маску в общественных местах.



Треть опрошенных постараются меньше ездить на общественном транспорте и больше ходить пешком. Четверть будут планировать свой отпуск так, чтобы не оказаться в популярном туристическом месте. 20% исключат «контакты» со скульптурами — перестанут к ним прикасаться и тереть их на удачу. Чуть меньше респондентов, 14%, ограничат в отпуске новые знакомства и будут избегать объятий и рукопожатий с местными жителями. А 7% будут ходить в музеи и на выставки, когда там меньше всего посетителей. Вероятно, под закрытие или ранним утром.



