В Крыму разъяснили правила заселения в гостиничные номера пар без штампа в паспорте

В Крыму при заселении пар в гостиничные номера не будут требовать представления свидетельства о браке. Недавно в сетях появились слухи, что пары, не состоящие в официальном браке, отели в один номер не разместят.
Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что рекомендовали не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией при тесном контакте.
Главный санитарный врач Крыма напомнила: пункт 19 перечня рекомендаций Роспотребнадзора гласит, что "размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного".
Она подчеркнула, что в документе ни слова нет ни о свидетельстве о браке, ни о штампе в паспорте.
Вопрос о заселении неженатых пар в один номер задали Пеньковской в рамках онлайн-форума "Крым. Севастополь. Сезон 2020"
В Крыму отели и санатории начали с 15 июня принимать местных туристов. Отдыхающих из других российских регионов начнут принимать с 1 июля.