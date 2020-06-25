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В Крыму разъяснили правила заселения в гостиничные номера пар без штампа в паспорте

, 20:40 [ «Аргументы Недели» ]

В Крыму разъяснили правила заселения в гостиничные номера пар без штампа в паспорте
номер отеля, фото: pexels.com

В Крыму при заселении пар в гостиничные номера  не будут требовать представления свидетельства о браке. Недавно в сетях появились слухи, что пары, не состоящие в официальном браке, отели в один номер не разместят.

Глава крымского управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская пояснила, что рекомендовали не заселять в один номер гостиницы людей, которые ранее не контактировали друг с другом, чтобы избежать рисков заражения коронавирусной инфекцией при тесном контакте.

Главный санитарный врач Крыма напомнила: пункт 19 перечня рекомендаций Роспотребнадзора гласит, что "размещение гостей в номере преимущественно одноместное, за исключением семейного".

Она подчеркнула, что в документе ни слова нет ни о свидетельстве о браке, ни о штампе в паспорте.
Вопрос о заселении неженатых пар в один номер задали Пеньковской в рамках онлайн-форума "Крым. Севастополь. Сезон 2020"

В Крыму отели и санатории начали с 15 июня принимать местных туристов. Отдыхающих из других российских регионов начнут принимать с 1 июля.

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