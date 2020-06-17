Увидеть Париж и не умереть

Аргументы Недели → Туризм 13+

17 июня 2020, 10:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Свободный (а не строгого режима, как сейчас в Сочи) старт сезона летних отпусков россиян по своей стране объявлен с 1 июля. То, что в эту же дату мы закончим голосовать по поправкам в конституцию – совпадение.

Амбасадором бренда «продать Родину туристам» выступила глава Ростуризма З. Догузова, рассказавшая о «интересных доступных пакетных предложениях для россиян». Так, «гостиница, чартерный авиаперелет и экскурсионная программа на выбор за недельный отдых на человека в Калининградскую область от 10 000 руб., в Республику Бурятия на озеро Байкал от 30 000 руб. в республику Хакасия от 35 000 руб. и Республику Алтай от 25 000 руб.»

Организованным туристам, тем, кто рискнет купить тур от Догузовой, напомним, что постановления правительства по так называемому «закону о ваучерах» всё еще нет. И перед вылетом рекомендуем самим проверить, не потребуют ли от вас справки и отменили ли карантин - обсерваторы в месте отдыха.

Узнать, куда могли бы «уже вчера» полететь на отдых к теплым морям россияне, если бы правительство возобновило регулярное международное авиасообщение, вы сможете, прочитав статью «Замечательный мужик меня вывез в Геленджик»