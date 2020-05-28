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Грузия открывает туристический сезон

, 13:18 [ «Аргументы Недели» ]

Грузия открывает туристический сезон

Грузинские чиновники приняли решение открыть въезд в страну для туристов с 1 июля. Возобновляются авиаперелеты, открываются пропускные пункты. Первых туристов ждут из Израиля и стран Европейского союза.

Руководство страны пока не определилось с конкретными условиями для отдыхающих, но уже ясно, что постпандемический туризм будет отличаться от обычного отдыха. Для поездки в Грузию потребуется сдать тест на коронавирус. Результат должен быть отрицательным. Отдыхающим будут мерить температуру тела, а в закрытых помещениях необходимо носить маски.

Пляжный отдых организуют с соблюдением социальной дистанции. Рестораны смогут принимать посетителей в ограниченном количестве: за одним столом расположатся не более шести человек с дистанцией 1 метр. Персонал обяжут носить перчатки и маски, а еда будет подаваться в одноразовой посуде.

Грузия одна из немногих стран, которая ввела жёсткие ограничительные меры, режим чрезвычайного положения и комендантский час. За нарушение карантина предусматривался штраф до одной тысячи долларов. Это потребовалось для спасения курортного сезона, так как туризм является важнейшей основой экономики страны. Несмотря на это, в туристический сезон загруженность инфраструктуры составит максимум 25%, - предполагает руководитель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

ПВ

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