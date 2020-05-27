Курортный сбор не будет взиматься на Кубани до конца 2020 года

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27 мая 2020, 15:02 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В ходе 38-й сессии ЗСК парламентарии рассмотрели инициативу губернатора Кубани о внесении изменений в краевой закон о введении курортного сбора в регионе. С информацией выступил первый зампредседателя профильного комитета кубанского парламента Андрей Булдин.



Решение направлено на снижение последствий для отрасли в связи с пандемией коронавируса и действующими ограничительными мерами. Проектом краевого закона предлагается установить размер курортного сбора на территории Краснодарского края 0 рублей. Действовать мораторий будет до 31 декабря 2020 года. По словам Вениамина Кондратьева, обнуление курортного сбора – это своеобразная поддержка курортной сферы, одной из ключевых для нашего региона одна из ключевых и максимально страдающих от ограничительных мероприятий по борьбе с коронавирусной инфекцией. — Принимаемый нами сегодня законопроект вводит послабления в деятельности санаторно-курортной отрасли и направлен на привлечение максимального количества отдыхающих на курорты Краснодарского края. Пандемия сильно ударила по зарплатам и доходам многих российских семей. Мы будем рады каждому гостю. И пусть экономия на курортном сборе станет для них небольшим бонусом, который подчеркнет гостеприимство нашего края, – подчеркнул в комментарии Юрий Бурлачко. Как отметил спикер ЗСК, эта сфера сегодня находится в сложном положении, и поддержка ей потребуется немалая. Так, на недавно состоявшейся Конференции Южно-Российской парламентской ассоциации было принято Обращение к Правительству РФ, подготовленное профильным комитетом ЗСК совместно с депутатами из Крыма. В нем предложено рассмотреть вопрос о введении дополнительных мер господдержки санаторно-курортной и туристской сферы в связи с пандемией. Чтобы облегчить положение курортной отрасли, необходимы решения на федеральном уровне о налоговых послаблениях, субсидиях и ряде других мер помощи. Кроме того, по словам председателя ЗСК, тема поддержки курортной отрасли стала одной из основных во время недавнего прямого общения главы государства с губернатором Кубани Вениамином Кондратьевым. Также законопроектом продлевается срок перечисления средств курортного сбора, устанавливается новый отчетный период для операторов сбора, а также вводится положение о периоде перечисления операторами средств курортного сбора при снятии с учета в налоговом органе.