Путешествия после карантина: где побывать в России

Аргументы Недели → Туризм 13+

19 мая 2020, 13:05 [ «Аргументы Недели», Ксения Калуга ]

pixabay.com

Когда-нибудь пандемия коронавируса закончится, и после карантина можно будет спокойно путешествовать по миру. Но чтобы набраться впечатлений, необязательно лететь в Европу или на другой материк. Красивые достопримечательности есть и в России. «Аргументы недели» собрали самые необычные места нашей страны.

1. Столбы выветривания. Республика Коми

Столбы выветривания (Маньпупунёр) считаются одним из семи чудес света России. «Маньпупунёр» с мансийского означает «Малая гора идолов». Легенда гласит: раньше каменные столбы были великанами-самоедами, которые хотели уничтожить народ манси. Когда они поднялись на плато, их вожак-шаман увидел священную гору Ялпинг-Нёр. От страха он бросил свой барабан на вершину – сейчас она называется Койп – и окаменел вместе со своими спутниками. С тех пор они так и стоят на горном плато.

Фото: Alexei Butorin/Russian Look

2. Вулкан Креницына. Сахалинская область, остров Онекотан

Это двухъярусный «вулкан в вулкане» считается самым большим на планете: его высота –1325 метров. Находится он в центре озера Кольцевое. За свою уникальность место назвали «восьмым чудом света». Добраться до острова Онекотан можно на яхте или рыболовном сейнере. Они курсируют из Петропавловска-Камчатского.

За всю историю было зафиксировано одно извержение вулкана Креницына – в 1952 году.

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3. Иволгинский дацан. Республика Бурятия, село Верхняя Иволга

Иволгийский дацан – это монастырь-университет в буддийской традиции, который включает в себя учебное заведение, храмы и оранжерею.

Там обязательно надо увидеть нетленное тело Пандито Хамбо-ламы Итигэлова – главы буддистов в России. Говорят, если до него дотронуться – сбудется желание. Более того, в храме есть несколько правил: нельзя поворачиваться к статуям спиной, показывать на них пальцем, а также громко разговаривать.

Фото: Petr Sanziev/Russian Look

4. Эгикал. Ингушетия

Эгикал – крупнейший башенный комплекс в Ингушетии. Он расположен на южном склоне горы Цей-Лоам. Это настоящий музей под открытым небом. Исследователи считают, что комплекс появился примерно в XI-XII веках.

Каждый ингушский род строил свои семейные галы (жилые башни). Существовало поверье: строительство башни должно было закончиться в течение года. Если за этот период она не была построена, род терял уважение.

В Эгикале строили и боевые башни. Их было четыре, но до наших дней сохранилась только одна.

Фото: СергейФомин/ Global Look Press

5. Кунгурская ледяная пещера. Пермский край

Кунгурская пещера – одна из популярных достопримечательностей Урала. В ней 58 гротов, около 70 озер и 146 «органных труб» – высоких шахт, доходящих почти до поверхности. Протяженность пещеры – 5700 метров, а её возраст составляет 10-12 тысяч лет. Ходит легенда, что в XVI веке в ней зимовал Ермак со своим отрядом перед походом в Сибирь. Говорят, они оставили сундук с сокровищами, но им не было суждено за ним вернуться. Клад до сих пор никто не нашёл.

В Кунгурской пещере проводят экскурсии, самое удачное время для посещения – февраль, март.

Фото: kungurcave.ru

6. Путорана. Красноярский край

Плато Путорана с эвенкийского переводится как «озёра с крутыми берегами», а с юкагирского – «горы без вершин». В этом месте – самая высокая концентрация водопадов. Ещё в Красноярском крае обитают занесенные в Красную книгу снежные бараны.

Площадь плато составляет 250 тысяч квадратных километров. Это больше территории Великобритании! Но чтобы добраться до всемирного наследия ЮНЕСКО, стоит воспользоваться турами. Самостоятельно попасть туда практически нереально. Не зря это одно из самых труднодоступных мест в России.

Кстати, коренные жители Севера считают, что Путорана – место обитания Огненного бога, хозяина ада. Видимо, это верование связано с тем, что 4-5 тысяч лет назад там происходили извержения вулканов.

Фото: Сергей Фомин/ Русский взгляд

7. Кояшское розовое озеро. Крым

Кояшское озеро расположено на Керченском полуострове в Опукском заповеднике. В водоёме находится микроскопическая водоросль, которая при фотосинтезе выделяет красные пигменты. Они и окрашивают воду. Само озеро небольшое: его длина составляет около 4 километров, а ширина практически 2. Площадь – 5 квадратных километров, глубина – 1,2 метра. Кроме этого, Кояшское озеро считается самым солёным на Крымском полуострове.

Цвет водоёма меняется в течение года. В апреле-начале мая у воды розовый оттенок, в июле – практически красный. Говорят, в идеале место лучше посещать во время рассвета или заката.

Фото: opuk-crimea.ru

8. Шантарские острова. Хабаровский край

Шантарские острова – визитная карточка Хабаровского края. Архипелаг, расположенный в западной части Охотского моря, считается одним из самых труднодоступных мест в России. Добраться до него непросто: быстрее всего получится на вертолёте.

Главная достопримечательность Шантарских островов – гренландские киты. Их ещё называют полярными, потому что они живут за полярным кругом. Также в Хабаровском крае можно увидеть косаток и тюленей. Кроме этого, на островах обитают более 200 видов птиц, 30 из них попали в Красную книгу России.

Фото: Ольховский И. zapovedamur.ru