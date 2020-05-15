Что следует знать путешествующим в Эстонию

Аргументы Недели → Туризм 13+

15 мая 2020, 11:03 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

Таллин, фото автора

Как приятно писать о путешествиях! Особенно, в период карантина. Сегодня, 15 мая, страны Балтии открывают границы для граждан и постоянных жителей стран Латвии, Литвы, Эстонии. Что следует знать, когда возникло желание посетить, например, Эстонию?

Итак, режим ЧС в Эстонии действует до 18 мая. Пока. Есть мнение, что он будет продлен. План «2+2» официально действует, но правоохранительные органы следят за этим несколько формально.

Что касается масок, то в Латвии, в общественном транспорте они обязательны! И если их нет, то штраф – по полной программе! В Эстонии маски носить не обязательно. Местные врачи сомневаются в такой необходимости. Но, на официальном уровне данная «масочная процедура», что-то вроде… хорошего тона. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас отметил: «В Эстонии ношение защитной маски в людных местах во время вспышки вируса должно стать социальной нормой».

Если есть такое правило, то лучше приехать в Эстонии с маской! Элементарное уважение и средство защиты.

А старый и прекрасный Таллин живет своей жизнью: люди ходят и улыбаются – весна! Правда, не столь их и много… Но главное – начать! Гостиницы, кафе начинают работать… Жизнь возвращается! Пусть пока и не так бурно. Все еще впереди!

Продолжение следует…