Самый лучший карантин: как жить в обсерваторе в Сочи?

Аргументы Недели → Туризм 13+

24 апреля 2020, 10:48 [ «Аргументы Недели. Кубань», Ирина СИЗОВА ]

Не приезжайте в Сочи! Об этом попросил туристов глава города Сочи Алексей Копайгородский. Такой призыв от главы курортного города прозвучал впервые за всю его историю. Объяснялся он распространением коронавирусной инфекцией. В Краснодарском крае одними из первых ввели карантин. При этом прилететь в Сочи все-таки можно. На он-лайн табло аэропорта сейчас значатся три рейса в день. Правда, погулять по Сочи у прилетевших не получится, всех ждет обсерватор. Как «отдыхается» на курорте во время карантина узнавала наш корреспондент.

Кристина Киевская живет в Москве, работает стратегическим продюсером на канале ShopAndShow. Сейчас, как и многие, находится в отпуске.

- Почему решили поехать в Сочи? Потому что приятнее проводить самоизоляцию на свежем воздухе, около моря. Тем более в Москве стало слишком опасно из-за количества зараженных. Мы знали, что в Сочи, да и вообще по всей стране карантин, и даже прочитали постановление перед тем, как прилететь в Сочи, но это нам особо не помогло, - рассказывает Кристина.

Никаких проблем с покупкой билетов у Кристины и ее друзей не возникло. Аэропорт Внуково был практически пуст, а немногочисленные пассажиры были в масках. Кристина также вооружилась маской и перчатками.

- Полёт прошёл спокойно. По прилету, в зале получения багажа нас сразу встретили сотрудники Роспотребнадзора и Росгвардии. Проход был закрыт, сначала нужно было пройти регистрацию у сотрудников Роспотребнадзора, которые сидели в малиновых пиджаках. Мы отстояли очередь, примерно два часа и уселись за стол. У нас сразу попросили паспорт, посмотрели прописку. Спросили, что мы забыли в Сочи и где планируем жить, - делится Кристина.

Ребята собирались остановиться у подруги. Но по правилам, те, кто не имел сочинской прописки, отправлялись в обсерватор. Сейчас кстати, нормы ужесточили. Остаться в обсерваторе должны все, кто прибывает в Сочи, даже местные жители.

- На выходе из аэропорта нас встретила колонна Росгвардии, которая вела прямо к автобусу. В обсерватор мы поехали с конвоем, - смеется Кристина.

Сочинский обсерватор находится на месте отеля «Бархатные сезоны» по улице Фигурная 28. Он рассчитан на 400 человек.

- Сразу, как только мы приехали, у нас взяли первый анализ на коронавирус - мазок из носа и горла. Так как нас в компании было трое - отправили в трёхместный номер, - рассказывает Кристина.

Комната обсерватора – это стандартный номер отеля уровня три звезды. Двадцать квадратных метров, душ, туалет, телевизор. Кормят три раза в день. Еду приносят в пластиковой упаковке.

- Кормят неплохо, как в столовой. Завтрак сегодня был: вареники с картошкой, блинчик с печенью, булочка, каша и компот вишневый, - поясняет Кристина.

В обсерваторе дежурит медицинский персонал. Они приносят постояльцам еду, воду и предметы первой необходимости. Снаружи у каждого входа в корпус, у забора, на КПП дежурят представители Росгвардии.

- Наш день начинается рано утром в 7-8 часов со спорта, в течение дня читаем книги, смотрим фильмы и медитируем. Никогда не любила йогу, а тут даже начала заниматься ею. Самое сложное - сидеть в четырёх стенах, не хватает активностей и свежего воздуха, хоть мы и занимаемся спортом каждый день. Еще запрещены передачи через друзей. Конечно, сначала было негодование, но сейчас мы извлекаем плюсы из ситуации и реально кайфуем от того, что можем заняться теми делами, на которые не хватало времени. Это отличное время для себя, для проработки внутреннего «Я», для уединения. Так что я даже благодарна этой ситуации, - рассказывает Кристина.

Тесты на коронавирус берут три раза за время пребывания в обсерваторе. Если результаты отрицательные, выдается справка и человек может остаться в Сочи. Если нет – его забирают в инфекционную больницу.

- Когда выйду из обсерватора, первым делом пожарю на участке у друзей шашлык. И еще буду свежим воздухом дышать. Мы, конечно, можем окно открывать, но это совсем другое дело, - объясняет Кристина.

В социальных сетях, попавшие в сочинский обсерватор, признаются, что это – самый лучший карантин. Отель, питание, вид на горы – и все это бесплатно! Сегодня в обсерваторе Сочи находится 393 человека. У четырех из них обнаружен коронавирус.