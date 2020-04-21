Российские туроператоры возобновляют бронирование летних туров в Сочи

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21 апреля 2020, 10:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В продаже – поездки с 1 июня. Пока гостиницы и санатории российского курорта закрыты для бронирования. Принимать туристов после карантина Сочи должен начать с первого дня лета.

- С 1 июня туры уже в продаже, в отсутствие других официальных распоряжений туроператоры региона ориентируются на эту дату открытия летнего сезона. Спросом пользуются поездки в августе - сентябре, приходят заявки на октябрь – ноябрь, - отметила пресс-секретарь Российского союза туриндустрии Ирина Тюрина.

О старте бронирования летних туров в Сочи объявил туроператор «Интурист». Выполнять чартерные рейсы будет авиакомпания на базе чартерных перевозок авиакомпанией Azur Air. Они стартуют 1 июня и продлятся до конца октября 2020 года. Вылеты планируются из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

- В настоящий момент мы прорабатываем расширение географии прилета и по другим курортам черноморского побережья, а также вопрос расширения городов вылета в аэропорт Адлера. В случае вынужденного сдвига сезона на более поздние даты туристам будет предложен перенос сроков туров без увеличения стоимости, - отметил исполнительный директор «Интуриста» Сергей Толчин.