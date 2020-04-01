Глава Ростуризма рассказала, как проходит работа по возвращению россиян

Аргументы Недели → Туризм 13+

1 апреля 2020, 15:40 [ «Аргументы Недели» ] Источник: НСН

Фото: pixabay.com

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала о том, кто занимается возвращением самостоятельных российских путешественников домой.

Она отметила, что туристы, отдыхавшие по линии туроператоров, вернулись.

«Осталось буквально не более ста человек, которые находятся в круизах. Но есть и граждане Российской Федерации, которые находятся за рубежом не по линии туроператоров. Самостоятельных туристов там находится ещё достаточно много и их возвратом сейчас занимается МИД и Росавиация при нашей активной поддержке. Буквально сегодня за такими туристами вылетел чартерный борт в Латинскую Америку», - рассказала Зарина Догузова.