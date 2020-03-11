Курорт «Роза Хутор» стал самым популярным местом в России для отдыха весной

Аргументы Недели → Туризм

11 марта 2020, 10:41 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Топ-10 востребованных направлений составило агентство ТурСтат. За курорт «Роза Хутор» проголосовало 20 процентов участников опроса.

- Рейтинг составлен по итогам интернет-опроса на тему, где и в каком месте лучше всего отдыхать в марте. В нем приняли участие более десяти тысяч посетителей сайта, - сообщают составители рейтинга.

На втором месте оказалась Ялта - 18 процентов, на третьем - курорты Московской области с 12 процентами. В следующую тройку вошли Байкал - 11 процентов, еще один сочинский горный курорт "Красная Поляна" (8%) и курорты Ленинградской области (6%).

Седьмое, восьмое и девятое места поделили курорты Кавказских Минеральных Вод, Белокуриха, а также Банное в Башкыртостане - за них проголосовали по пять процентов. На десятом месте расположился Светлогорск Калининградской области - свои голоса ему отдали четыре процента опрошенных.