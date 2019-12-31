Новый Год в Лапландии…

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31 декабря 2019, 15:55 [ «Аргументы Недели. Балтия», Алла БЕРЕЗОВСКАЯ ]

Алла Березовская, поездка в Лапландию на автобусе

- Когда меня просят рассказать про самый необычный Новый год, я вспоминаю нашу экстремальную поездку из Риги на автобусе в Лапландию. Дело было накануне 2003 г., когда мы с моим семейством - двое взрослых и две дочки-школьницы решили податься в гости к финскому Санта-Клаусу – Йолупукину. Купили в рижской турфирме путевку на четверых и приготовились к обещанному сказочному путешествию в комфортабельном спальном автобусе…

Раннее утро 29 декабря. Двухэтажный автобус подошел к вокзалу около семи часов утра, час мы его прождали под проливным дождем. Разместились с большим трудом и скандалами, так как на 52 места претендовали 57 рижских туристов и один итальянец – Лучано из Милана. Но кое-как тронулись в путь, предвидя впереди большие приключения. И они таки были!

До Таллина доехали без происшествий. Пересели на паром и утром прибыли в Хельсинки. Здесь нас ждал холодный колючий ветер, мороз под 20 градусов и экскурсия по ночному городу на автобусе. Заехав на заправку, мы выпили по чашке горячего какао, пока водители раскладывали сиденья. На первом этаже нас ехало 14 человек, остальные разместились наверху. После бурной дележки одеял, мы неплохо устроились, как на полках в купе поезда. Как это ни странно, мест всем хватило. Даже Лучано из Милана.

Ехали всю ночь до Оулу, есть такой городок в Лапландии на берегу Ботнического залива.

Мороз крепчал!

30 декабря. Проснувшись, узнали, что мороз крепчает, все окна покрылись коркой льда и у нас не закрываются двери. Двери притянули ремнями. На заправке сметливый мальчик Дима с нашего первого этажа купил скребок для автомобиля и всю дорогу расчищал себе окно в мир. Желающие могли также совершенно бесплатно заглянуть туда, чтобы полюбоваться финской природой. Кому это удавалось, отходили в восторге – красотища, говорили, просто сказочная!

По дороге автобус несколько раз заезжал не туда и возвращался на исходную позицию. Поэтому в гостиницу в Рованиеми мы прибыли не после обеда, как было написано в программе, а поздно вечером.

Про гостиницу - отдельная песня. В Риге нам показывали на картинке миленький домик деревенского типа в лесу, утопающий в белых снегах. В реале это было двухэтажное каменное здание, напоминающее рабочее общежитие. Ко всему прочему отдельных мест всем не хватило, некоторые туристы и туристки поселились по 7 человек в номере. Промерзшие и жутко голодные, мы с нетерпением приготовились к обещанному ужину в гостинице. Очередной сюрприз: горячая пища ждала нас… на вокзале в забегаловке!

31 декабря... Термометр показывает 31 градус мороза. Одеваем на себя по пять свитеров, несколько пар шерстяных носков, обматываемся шарфами. И все равно мерзнем как суслики!

Едем за Полярный круг в резиденцию Санта-Клауса, он же – Йолупукин. Ехать минут двадцать. Территория очень большая, множество сувенирных магазинов и кафе, ледяные и снежные скульптуры с подсветкой, елочки и гирлянды…

На почте Санта-Клауса отправляем открытки домой. Больше часа стоим в очереди, чтобы за 15 евро сфотографироваться с главным Санта-Клаусом. Потом нас ждали оленьи упряжки. Раз в жизни человеку надо на живом олене покататься? Но мы и выложили за это удовольствие по 20 евро каждый. Вы в детстве на пони катались? Так и на оленях примерно тоже самое – идет впереди возница и медленно тащит упряжку с оленем – ровно один круг метров в 200. Прибавьте к 20 евро 30-градусный мороз, и наша пони покажется вам гораздо симпатичнее…

На собачьих упряжках (по 15 евро с туриста) было повеселее, но и здесь за пять минут уложились. Еще веселее было на сноумобилях – по 60 евро с человека за 10 минут. Желающих оказалось немного и среди них – Лучано из Милана. Затем мы помчались в Санта-парк. Это такой детский сказочный городок с двумя каруселями и тоннелем. Для совсем маленьких деток. Семейный билет обошелся нам еще в 50 евро…

ВОДКУ – В ГАРДЕРОБ?!

Поздно вечером нас привезли в большой отель, где по программе нас ждал новогодний ужин и развлекательная программа. На втором этаже для нашей группы был накрыт шведский стол и по бокалу шампанского. Мы знали, что у финнов с напитками бывают сложности, поэтому у нас, по доброй русской традиции – с собой было. Правда, это чуть не кончилось вызовом полиции. Оказалось, финны приходят в неописуемый ужас при виде принесенного посетителями с собой алкоголя. Потребовали сдать водку … в гардероб! Ну не наглость ли? Это же не какие-то там калоши!.. В гардеробе глава нашего семейства в знак протеста залпом выпил всю водку. А куда деваться – Новый год!

Наверху замороженные финские музыканты играли мелодии времен гражданской войны, нечто вроде «На позиции девушка провожала бойца…». Вечер обещал быть томным, совсем томным.

Мы с девочками уже начали клевать носом. Но в какой-то момент вдруг обнаружили, что наш папа, заметно оживший после похода в гардероб, куда-то исчез. Поиски привели в соседний банкетный зал, там за столиками вокруг возвышения для танцев чинно сидели местные бюргеры. Пронзительно играло аргентинское танго. Но танцевала только одна пара, прямо на сцене - наш папа и в его крепких объятиях длиннобородый Йолупукин, которого он крепко прижимал - щека к щеке.

А надо сказать, что папа, как и всякий истинно русский человек, обожает танго, когда он входит в раж – его не остановить и на свободу не вырваться. Финский дедушка даже не пытался, покорно следуя из одного конца сцены в другой за огромным «крэзи рашен», с упоением выписывающего танцевальные па и выкидывающего уморительные коленца. Мы с девчонками, конечно, умирали от смеха…

Финны долго аплодировали танцору, которому в этом унылом месте абсолютно ничего не мешало отпраздновать Новый год. Кивком головы он поблагодарил публику за внимание и гордо последовал в гардероб. А бедный старик Йола упал в изнеможении на пустое кресло. А вот знай наших! Нечего было водку на входе отбирать!.. Так мы встретили Новый 2003 год в Лапландии. Но приключения на этом еще не кончились…

Стуча ногами и зубами

Раннее утро 1 января. Нас везут в другой городок. Мы с завистью смотрим на финские туристические автобусы с большими и совершенно чистыми окнами... В наши – по-прежнему не видать ни шиша. Весь день мы провели в аквапарке, а к вечеру двинулись на Хельсинки. Долго куда-то ехали, но потом вдруг остановились прямо посреди леса. Оказалось, на 40-градусном морозе топливо в баках загустело и наш рижский автобус заглох в глухом лесу в кромешной тьме. Проезжавшие мимо водители делились с нами бензином. Но автобус стоял намертво. В салоне ощутимо похолодало.

Меня отправили на разведку на второй этаж автобуса. Наверху уже началась легкая паника. Одна латышская дама очень интеллигентного вида пояснила мне на ломанном русском языке, что нам всем пришел полный … (здесь непечатное выражение).

На этом слове оживился и закивал головой Лучано из Милана, грустно сидевший на переднем сиденье. Наверное, скучал по своей солнечной Италии. И действительно - чего ему там не сиделось?..

Проходивший мимо огромный лесовоз с прицепом обещал заехать за нами на обратном пути и взять на буксир. Из ближайшей заправки к нам своем авто приехал добрый финский хозяин и эвакуировал на своем автомобиле пятерых самых маленьких детей, младшему из которых было 6 лет, чтобы они совсем не замерзли в нашем «комфортабельном автобусе». А мы остались ждать лесовоз. Мужчины поглядывали в лес, прикидывая, можно ли нарубить дров, чтобы в случае чего хотя бы разжечь костер. А мы сидели в уже заледеневшем салоне, обмотавшись шарфами и пледами, и дружно отбивали ногами чечетку. Было два часа ночи.

И вот лесовоз вернулся! Без прицепа. Как все-таки хорошо, что есть на свете трудолюбивые финны, которые работают даже ночью 1-го января! Нас отбуксировали до ближайшей заправки - километров 20. Горячий чай, долгожданный теплый туалет. Автобус заправили каким-то специальным северным топливом и он снова заработал. Мужчины отнесли в автобус спящих малышей, завернутых в одеяла. Они были похожи на детей, эвакуируемых из зоны бедствия … Хотелось плакать, но надо было ехать. До Хельсинки оставалось 800 км. Прощаясь, хозяин заправки смотрел на нас с большой тревогой в глазах…

Но мы тронулись в путь. Двери притянули ремнями. Сиденья решили не раскладывать. Спали, сидя, в варежках и меховых шапках, набросав на себя все теплое, что было в автобусе. Сначала я слышала, как с усердием муравья, по недоразумению не впавшего в зимнюю спячку, скребет свое окно мальчик Дима. Но потом и он затих.

Под утро я увидела, как Димина мама, отдав ему все свои одеяла, сама стояла в проходе, пританцовывая от холода. На мой вопрос, что случилось, она ответила, стуча зубами и ногами: «Я замерзаю…» Кто-то уступил ей свой плед и женщина тут же уснула. Какая была температура в салоне, точно сказать не могу, но минеральная вода в бутылках наполовину замерзла.

К утру коркой льда и толстым слоем инея покрылись не только окна, но и рамы. У кого-то к стеклу примерзли волосы и подушки. Светало.

2 января. Около полудня добрались до Хельсинки, и сразу поехали отогреваться в аквапарк. В шесть часов вечера мы отъехали на пароме в Таллин. Паспортный контроль, таможня. Около 10 часов вечера прибыли на причал, со страхом заходим в поджидавший нас автобус. И – о, чудо! – там тепло! Даже жарко! Все счастливы. Мы все остались живы. Даже Лучано из Милана.

Поэтому, дорогие читатели «Аргументов недели», я от души желаю вам так встретить нынешний 2020-й Новый год, чтобы вы и через 15 лет могли со смехом рассказывать об этом своим друзьям и знакомым! Ключевое слово – со смехом…