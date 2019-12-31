Пешие прогулки открыли в Гуамском ущелье в праздники

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31 декабря 2019, 14:42 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Посетить маршрут можно абсолютно бесплатно.

В этом сезоне в связи с ростом потока туристов в новогодние каникулы было принято решение сделать пеший туристический маршрут в район Гуамского ущелья бесплатным с 20.00 30 декабря до 11.30 10 января, работа паровоза будет приостановлена сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.

- У туристов есть уникальная возможность прогуляться пешком по ущелью, полюбоваться природой и подышать целебным горным воздухом. В вечернее время для удобства прогулок вся трасса будет дополнительно освещена фонарями.