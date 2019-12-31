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31 декабря 2019, 11:03 [ «Аргументы Недели» ]

места отдыха и туризма в россии,pixabay.com

Отдых. Что может быть лучше, чем расслабиться после длинного рабочего сезона? Отпустить весь негатив, посетить новые интересные места, попробовать необычные традиционные блюда, запечатлить незабываемые фрагменты на камеру.

Многие граждане нашей страны годами копят большие суммы денег, чтобы поехать в Альпийские горы, на просторные пляжи Бали, в экскурсионные туры по Европе.

Часто мы забываем, что Россия – это одна из самых больших и богатых держав всего мира. Что у нас есть невероятные Кавказские горы, глубокие озера, горнолыжные курорты, летние пляжи Сочи, вековая архитектура Питера и современные технологии Москвы. Туристические места России – находятся по всему ее контингенту. Стоит лишь узнать, присмотреться и совершить поездку вместе с друзьями, семьей, или в одиночку.

Почему классно посещать места отдыха в России?

Ваши затраты в разы сократятся. Вы будете чувствовать себя уверенно и комфортно на родине. Узнаете, что и в нашей стране есть красоты и очаровательные места. Сможете совершить свое путешествие любым способом: поход, машина, самолет, поезд, пароход. Приобретете опыт путешествий, познакомившись с фактами и различными историями.

Сегодня мы ознакомим вас с летним, осенним, зимним, весенним отдыхом в пределах страны.

Это поможет вам совершить поезду по России в любой сезон, сделает путешествие памятным и веселым. Так же, расскажем:

Необычные места для отдыха в России?

Где можно отдохнуть в горах России?

Места для отдыха летом в России?

Популярные места для отдыха в России?

Где можно отдыхать в России осенью?

Осень – та самая золотая пора. Чистый воздух, шум листвы, запах текущих рек, легкая прохлада. Если вы ищите именно такие пейзажи, обратите внимание на Карелию. Отдых в этом регионе может быть не только семейным, но и экстремальным.

Карелия является одним из самых чистых и больших заповедников России. В ней насчитывается около 60.000 озер различных масштабов. Природа Карелии богата грибами, ягодами, полезными чайными травами и вкусной рыбой. Вы сможете повидать мраморные каньоны, посетить самые грибные места, увидеть второй по величине водопад Европы – Кивач.

Разместиться вместе с семьей получится на любой турбазе. Их тут огромное количество. Номера доступны по низким и высоким ценам, в зависимости от сервиса. Развлечений в любом городе Карелии достаточно. Экстремальное катание на байдарках, скалолазание, стрельба из лука и просто походы. А архитектура столицы – Петрозаводска влюбляет в себя с первого приезда. Романтика белых летних ночей – отлично подойдет для влюбленных. В регионе очень легко дышится, за счет того, что растут сосновые леса. Поэтому осенний отдых в Карелии наполнит вас здоровьем, легкостью. Порадует вкусными блюдами из рыбы. Удивит запоминающимися пейзажами.

Зимние места для туристов в России

Романтика, горячее какао, горы снега, лыжи, сноуборды, новогодние праздники – все это про зиму. А создать подобную атмосферу можно на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр». Располагается он в Хибинах. Омывает берега этого курорта озеро, с аналогичным названием «Вудъявр». В нем водится большое количество вкусной рыбы «кумжа». Природа хибинского края наделена прекрасными хвойными лесами, равнинами, горами.

Сюда, как правило, приезжают большие, шумные компании друзей. Можно провести время, весело катаясь на лыжах, санях, сноубордах по 28 различным маршрутам. Общая протяженность трассы составляет 35 км. Подъемы и спуски в Большом Вудъявре есть, как для начинающих, так и для профессиональных спортсменов. Но наслаждение для вас принесет не только активный отдых.

Туристы познакомятся с незабываемыми закатами и северными сияниями. В гостиницах их будут ожидать разные СПА-процедуры, сауны, массажи, горячие чаны. Опытные путешественники смогут посетить экскурсии по пейзажным местам. Местные жители порадуют вас своими насыщенными, слегка жирными национальными блюдами. Угостят вас настоящим пловом, солянкой, домашней традиционной выпечкой. Очаровательные виды с подъемников на ледники – поразят всех гостей курорта. А природа порадует редкими и красивыми травами, которые располагаются на камнях.

Гости Большого Вудъявра высоко оценивают данный курорт, проводя ни одну зиму именно в нем.

Популярные места отдыха в России весной

«Куда не взгляни - кругом Байкал» - эта фраза часто звучит из уст гостей байкальского озера. И именно период поздней, теплой весны – может припасть на удачный отдых около глубокой воды. Он может стать, как экстремальным, так и комфортабельным для всей семьи.

Озеро Байкал является не только самым глубоким в мире, но и самым популярным местом отдыха в России. Находится он в Иркутской области. К сожалению, инфраструктура в области побережья Байкала – не развита. Тем не менее, купить необходимые продукты, снять жилье – легко. Цены на вещи и аренду квартир достаточно низкие. Поэтому, если у вас есть дикое желание приобрести связь с дикой природой, то простой палатки и туристических навыков - вполне достаточно.

Байкальское озеро это не только красивые побережья, где можно сделать большое количество классных фотографий. Тут вы можете познакомиться с достопримечательностями: музей Тальцы, смотровая площадка в городе Листвянка, Большая байкальская тропа. Местные угостят вас вкусными водами и, конечно же, рыбой. Расскажут и познакомят вас с историей и мифами про Байкальское озеро. Такое весеннее приключение станет хорошим опытом для опытных туристов, семей и дружных компаний.

Где отдыхать в России летом?

Астрахань. Каспийское море. Ничего необычного, правда? Тем не менее, после путешествий в суровых условиях Байкала, интересных походах по Карелии, и горнолыжном курорте в Большом Вудъярве – просто расслабиться и поваляться на пляже, тоже хорошая идея.

Вы насладитесь чистыми водами каспийского моря. Температура воды в летний период составляет 25-28 градусов. За счет того, что Каспийское море посещает не так много людей, пляжи являются более дикими (есть песчаные и галечные). Любителям рыбалки повезет особенно. Поскольку астраханская рыба считается одной из самых вкусных. Ее вы сможете поймать самостоятельно, или побаловать себя сушенной, копченной, вяленной, жареной рыбкой с прилавков рыбного рынка.

Гостей Астрахани порадуют цены на жилье, продукты, экскурсии. Поскольку они достаточно низкие в соотношении с Сочинскими пляжами. Сам город – Астрахань – невелик, но очень чистый и интересный. Можно сделать красивые фотографии, прогуливаясь по его окрестностям, особенно набережной. А ночевки на диких пляжах каспийского побережья добавят нотку природности и экстрима.

Не забывайте, что наша страна имеет более 3000 незабываемых и интересных мест, куда вы сможете отправиться всей семьей. Любите, уважайте и цените природные ресурсы нашей земли. Путешествуйте и прославляйте красоту и могучие своей родины, а мы с удовольствием подскажем вам, куда еще можно отправиться!