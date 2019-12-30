ФАС возбудила дело против сервиса Booking.com

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30 декабря 2019, 16:27 [ «Аргументы Недели» ]

фото: pixabay.com

Федеральная антимонопольная служба РФ возбудила дело против сервиса Booking.com, который ранее обязала исключить из соглашений с российскими партнерами пункт о предоставлении лучшей цены.

Нарушением является навязывание гостиницам, отелям и другим средствам размещения на территории России условий договора о необходимости обязательно предоставлять и соблюдать паритет цен и номеров.

Как отметили в ведомстве, сервис бронирования Booking.com в настоящий момент занимает доминирующее положение на рынке предоставления услуг агрегаторов информации о средствах размещения клиентов.

Напомним, в феврале в ФАС "Опора России" заявили, что условие о паритете цен при заключении договора с гостиницами и хостелами, выставляемое сервисом, противоречит антимонопольному законодательству.